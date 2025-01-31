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ЦСКА — Ростов: прогноз и ставка на матч 31 января 2025, где смотреть в прямом эфире, во сколько начало

Экспресс на пятницу: ЦСКА окажется загадкой для Валерия Карпина
Михаил Коробов
Экспресс на 31 января
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Николич против Карпина и «Вердер» против одной из главных сенсаций сезона Бундеслиги.

С еврокубками разобрались, в пятницу тоже есть чем поживиться. В ОАЭ сыграют ЦСКА и «Ростов», а в чемпионате Германии рвущийся в Лигу чемпионов «Майнц» наведается в Бремен.

Прогноз на матч ЦСКА — «Ростов»

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа B
31 января 2025, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первая часть сезона выдалась для армейцев сложной. Перестраивать схему в короткий срок Марко Николич не решился, изначально нацеливаясь на зимние сборы. Подбор исполнителей тоже не соответствовал модулю с четырьмя защитниками и любимым ромбом в середине.

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Армейцы выиграли только дважды в шести предыдущих турах РПЛ, зато активно включились в спарринги на сборах. В январе успели провести две контрольные встречи. Результаты более чем ободряющие: уверенно победили АГМК (4:1) и «Ордабасы» (3:0). Опять показали красивый динамичный футбол и не постеснялись забить много.

«Ростов» тоже не скучал — обыграл «Родину» (3:2) и «Согдиану» (3:0) из Узбекистана. И всё же предлагаем заключить пари на лобовую победу ЦСКА. Жёлто-синие выиграли только 1 из 10 последних очных встреч. У москвичей, похоже, нет никаких проблем с тонусом, а первая длинная предсезонка с Николичем должна подстегнуть футболистов. Такой шанс увеличить роль в команде! Фаворит очевиден.

Прогноз на матч «Вердер» — «Майнц»

Германия — Бундеслига . 20-й тур
31 января 2025, пятница. 22:30 МСК
Вердер
Бремен
Не начался
Майнц
Майнц
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Результаты на последнем отрезке сезона свидетельствуют не в пользу «Вердера». Безвыигрышная серия в Бундеслиге насчитывает четыре матча. В предыдущем туре не смогли победить дортмундскую «Боруссию» (2:2), хотя та находится в кризисе. Казалось бы, результат хороший. Но есть нюанс. Оба гола чёрно-желтые забили в неравных составах. С 21-й минуты они действовали в меньшинстве.

«Майнц» тем временем набрал шикарный ход: всего три поражения при семи победах. «Карнавальщики» обыграли дортмундскую «Боруссию» (3:1), «Баварию» (2:1), франкфуртский «Айнтрахт» (3:1) и «Штутгарт» (2:0). То есть бо́льшую часть очков набрали не с аутсайдерами, а с прямыми конкурентами и самыми настоящими грандами. Бо Хенриксен создал команду-сенсацию.

В победу «Майнца» верится больше, но «Вердер» не хотелось бы списывать со счетов. Бременцы выиграли три из четырёх последних очных встреч. А ещё одна ознаменовалась ничьей. У них хорошо получается создавать проблемы «карнавальщикам». Плюс, опять же, родные трибуны.

Возьмём лучше тотал больше 2.5 мяча. У соперников прекрасно обстоят дела с результативностью. В среднем в Бундеслиге и те, и другие забивают по 1,7 мяча. В то же время «Вердер» очень много пропускает: в среднем 1,8 гола за встречу («Майнц» — 1.2). В общем, ждём яркое и интересное зрелище. Типичное для чемпионата Германии.

Экспресс на футбол 31 января

Ставка 1: ЦСКА победит «Ростов» за 2.17.

Ставка 2: тотал больше 2.5 гола в матче «Вердер» — «Майнц» за 1.85.

Общий коэффициент: 2.17 х 1.85 = 4.01.

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