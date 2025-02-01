Экспресс на UFC: Шара Буллет и Сергей Павлович наносят двойной удар

1 февраля 2025 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится турнир UFC Fight Night 250. В главном событии вечера экс-чемпион Исраэль Адесанья сразится с Нассурдином Имавовым, представляющим Францию. А ещё в карде заявлены три боя с участием россиян!

Прогноз на бой Адесанья — Имавов

Ни против Шона Стрикленда, ни против Дрикуса дю Плесси Адесанья ничего не показал. Время берёт своё. Минусы Исраэля вылезают всё сильнее: слабая выносливость и проблемы в борьбе. Но сейчас ему будет противостоять соперник, который точно по зубам. Победа может дать Изи ещё один шанс вернуть титул. Поражение же окончательно убьёт надежды.

Имавову упорно прочат большое будущее, однако пока здесь много вопросов. Нассурдин скучноват и однообразен, подстроиться под него довольно легко. При этом каких-то тактических изысков он не показывал. Да, он универсал, он стойкий, но для того, чтобы биться за чемпионский титул, этого маловато.

А вот хватит ли навыков для победы в ближайшем бою? Возможно, но здесь всё будет зависеть от Адесаньи. Если Изи покажет, что его старение хоть и не остановлено, но замедлилось, он просто перебьёт соперника. Если же позволит сопернику сделать бой вязким и уж тем более перевести себя в партер, карьеру Исраэлю можно завершать.

Прогноз на бой Шара Буллет — Пейдж

А вот тут лучше не моргать! Два классных ударника должны устроить настоящее шоу. А фаворитом ведут Шарабутдина Магомедова, на его победу дают коэффициент 1.32. Шансы Венома при этом оценили в 3.70.

Дело в том, что Шара Буллет — классический средневес, который, бывало, поднимался и в полутяжёлую категорию. А вот Майкл Пейдж выступает в полусреднем дивизионе. Последний его бой в среднем весе был больше 10 лет назад! Так что в силе ударов у россиянина точно преимущество.

При этом недооценивать британца слишком опасно. У него очень разнообразный арсенал, чтобы его выключить, придётся постараться. Веном плох в борьбе, но здесь грэпплинга не предвидится. Мы увидим красивый техничный бой со множеством комбинаций. Ну а Шара Буллет должен побеждать — на его стороне выносливость и физическая сила.

Прогноз на бой Павлович — Розенстрайк

Важнейший вечер для карьеры россиянина. Два тяжёлых поражения от Тома Аспиналла и Александра Волкова пошатнули его перспективы в тяжёлом весе, да и вообще в UFC. Сергею срочно нужно реабилитироваться, перезагрузиться и начать своё возвращение. Букмекеры в него верят, дают на его победу коэффициент 1.30, в то время как на его соперника – 4.00.

Жаирзиньо Розенстрайк — опытный ударник, который, правда, никогда не побеждал топовых оппонентов. С середняками у него всё складывалось, а вот по-настоящему серьёзные бойцы его обыгрывали. Сейчас суринамец идёт на серии из двух побед.

На стороне Павловича – размах рук, техника и скорость. Розенстрайка нельзя недооценивать, он способен нокаутировать любого в свой хороший день. Но всё-таки он медлителен. Это должно способствовать победе Сергея. Главное, чтобы он выкинул из головы последние неудачи.

Экспресс на UFC 1 февраля

Ставка 1: Адесанья победит за 1.70.

Ставка 2: Шара Буллет победит за 1.32.

Ставка 3: Павлович победит за 1.30.

Общий коэффициент = 1.70 х 1.32 х 1.30 = 2.92.