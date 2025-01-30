«Борнмут» — «Ливерпуль». Лучший отдых после Лиги чемпионов

Ливерпульцы проиграли в последнем туре общего этапа евротурнира, но это ничего не значит.

Вот и завершился общий этап Лиги чемпионов. Команды возвращаются на внутреннюю арену в разном настроении, но из-за плотного календаря на рефлексию времени нет. В субботу, 1 февраля, на стадионе «Виталити» в Борнмуте состоится матч 24-го тура чемпионата Англии «Борнмут» — «Ливерпуль». Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча АПЛ «Борнмут» — «Ливерпуль» 1 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.69, что приблизительно равно 59% вероятности. Победа «Борнмута» оценивается коэффициентом 4.80 — это около 20% вероятности. Ничья соразмерна успеху хозяев, хотя даже более вероятна.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в Борнмуте. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.60, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.50. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.55. Наиболее же вероятным представляется счёт 2:1 в пользу ливерпульцев.

Анализ и прогноз на матч 24-го тура чемпионата Англии «Борнмут» — «Ливерпуль» (01.02.2025)

Ну проиграли и проиграли. На поражение «Ливерпуля» от ПСВ со счётом 2:3, которое состоялось в заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов, можно закрыть глаза. Во-первых, потому что сразу было понятно по второму составу — ждать доминирования со стороны англичан не стоит. Во-вторых, в итоге даже поражение не повлияло на первое место в таблице.

Мерсисайдцы по-прежнему являются грозной силой, у которой на пути в этом сезоне лучше не вставать. В английской Премьер-лиге уж точно. Из 18 последних туров они победили в 13, а ещё в пяти случаях сыграли вничью. После ничейных исходов с «Манчестер Юнайтед» (2:2) и «Ноттингемом» (1:1) удалось исправиться, одолев «Брентфорд» (2:0) на выезде и дома разгромив «Ипсвич» (4:1).

С другой стороны, «Борнмут» нельзя недооценивать, в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии он очень хорош. Работа Андони Ираолы на посту главного тренера впечатляет. Клуб идёт на серии из 11 матчей без поражений, добыв семь побед. При этом за три последних тура удалось забить 11 мячей, хотя в соперниках были «Челси» (2:2), «Ньюкасл» (4:1) и «Ноттингем» (5:0).

Удачный отрезок позволил «вишням» забраться в топ-7 АПЛ. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет всего одно очко. Понятно, что к условным «Манчестер Сити» и «Челси» в данном случае доверия больше, ведь они дольше и чаще демонстрируют высокий уровень. Однако, если получится сохранить такой же настрой и ход, еврокубки станут реальностью.

И всё же у «Ливерпуля» в предстоящем матче шансов на победу гораздо больше, нежели у «Борнмута» шансов хотя бы на ничью. Арне Слот позволил отдохнуть своим лидерам, а потому о преимуществе в свежести у хозяев речи не идёт. Кроме того, в 1-м туре ливерпульцы победили со счётом 3:0, хотя борнмутцы на тот момент тоже играли бодро.

В этот раз, кончено, столь серьёзной разницы в счёте не ждём, но победа «Ливерпуля» здесь напрашивается. При этом как минимум на два мяча соперники наиграть должны. Хотя, с учётом солидной результативности, которую демонстрируют в последних матчах футболисты «Борнмута», здесь можно будет увидеть три, а то и пять голов. Счёт может быть 2:1 в пользу гостей.

Ставка: «Ливерпуль» победит и тотал больше 1.5 мяча за 1.90.