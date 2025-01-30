«Аталанта» — «Торино». Гасперини обнулит все старания Ваноли

Зима между тем вступает в заключительную треть, февраль уже на пороге. Это значит, что групповые этапы еврокубков соревнований позади, а на внутренних аренах давно миновал экватор. Итальянская Серия А, например, добралась до 23-го тура. В субботу, 1 февраля, на стадионе «Джевисс» в Бергамо состоится матч «Аталанта» — «Торино». Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча Серии А «Аталанта» — «Торино» 1 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают хозяев явными фаворитами предстоящего матча. Сделать ставку на победу «Аталанты» предлагается с коэффициентом 1.44, что приблизительно равно 69% вероятности. Победа «Торино» оценивается коэффициентом 8.10 (чуть больше 10% вероятности). Ничейный исход можно найти с коэффициентом 4.80.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что встреча в Бергамо получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.14. Наиболее же вероятным экспертам представляется счёт 1:0 в пользу хозяев, хотя не исключают и 2:0.

Анализ и прогноз на матч 23-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Торино» (01.02.2025)

«Аталанта» и Джан Пьеро Гасперини могут быть собой довольны. На неделе в Лиге чемпионов в гостях у «Барселоны» они добыли одно очко, сыграв вничью 2:2. Дважды соперник выходил вперёд, дважды надо было догонять. В итоге даже этого оказалось мало, ведь напрямую в 1/8 финала попасть не удалось. Отставание от топ-8 в общей таблице составило одно очко.

Впрочем, бергамаски всё равно выступили достойно. Это, кстати, их третий по счёту плей-офф за четыре участия. Просто теперь надо сначала пройти стадию стыковых матчей. Однако пока об этом можно не думать, а сконцентрироваться на внутренней арене. Шутки шутками, но команда из Бергамо по-прежнему имеет шансы на борьбу за скудетто.

Во-первых, у «Аталанты» есть неплохой запас от ближайшего преследователя. Перед 23-м туром отрыв от «Лацио» составлял семь очков. При этом до лидирующего «Наполи» не хватает столько же. Во-вторых, до нового года команда шла на внушительной беспроигрышной серии, где превалировали победные матчи. То есть выдавать стабильно хорошие отрезки она умеет. А что ещё нужно?

«Торино», в свою очередь, кажется, пережил кризис. Последнее поражение датируется 21 декабря 2024 года. С тех пор клуб провёл пять встреч и ни разу не проиграл. А ведь на пути встречались даже такие крепыши, как «Ювентус» (1:1) и «Фиорентина» (1:1). Однако есть беда — побед маловато. Одна на данном отрезке, если быть точным. А именно – над «Кальяри» (2:0).

И это, разумеется, никак не сравнится с тем, что было на старте сезона. Тогда Паоло Ваноли признавали тренером месяца в Серии А, а теперь его команда сидит в середине турнирной таблицы. Пока не приходится бороться за выживание — и на том спасибо. Конечно, если тренд без поражений сохранится, можно будет подумать о борьбе за еврокубки.

Однако «Аталанта» сейчас должна быть в таком состоянии, в котором обычно с середняками справляются. Особенно на домашнем стадионе. Начиная с февраля 2021 года бергамаски провели на своём поле четыре матча с туринцами. За это время забили им 13 мячей. Есть все основания полагать, что на этот раз без голов тоже не останутся.

Подопечные Джан Пьеро Гасперини за три матча в разных турнирах после поражения от «Наполи» (2:3) забили девять мячей. То есть с реализацией у них порядок. Команда Паоло Ваноли в последнее время стала надёжнее играть, однако это выглядит больше как случайность, нежели закономерность. В предстоящем матче хозяева забьют от двух мячей и выиграют. Счёт — 2:0

Ставка: «Аталанта» выиграет и тотал больше 1.5 мяча за 1.74.