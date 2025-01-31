«Бавария» — «Хольштайн». Соревнование с самими собой

В первом круге англичанин оформил хет-трик. Можно замахнуться и на покер.

1 февраля состоится матч 20-го тура немецкой Бундеслиги, в котором на стадионе «Арена Мюнхен» «Бавария» примет «Хольштайн». Стартовый свисток запланирован на 17:30 мск.

Коэффициенты на матч Бундеслиги «Бавария» — «Хольштайн» 1 февраля

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 1.06, что составляет около 94% вероятности. Победа «Хольштайна» оценивается коэффициентом 43.0 — приблизительно 2%. Ничейный исход можно найти в линии за 17.0, что составляет около 4%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Бавария» — «Хольштайн» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 5.50, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.15. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.16.

Прогноз на матч чемпионата Германии «Бавария» Мюнхен — «Хольштайн» Киль (01.02.2025)

«Бавария» проводит отличный сезон. Хоть бы не сглазить. Подопечные Венсана Компани вышли в плей-офф Лиги чемпионов (правда, в топ-8 не попали) и возглавляют турнирную таблицу Бундеслиги. Отрыв от «Байера» составляет шесть очков. Предпосылок к спаду не наблюдается, положение уверенное.

Победив на днях «Слован» (3:1), мюнхенцы повторили рекорд «Барселоны» в Лиге чемпионов: 34 матча без поражений на своём поле на групповом этапе. Странно только, что подопечные Компани не забили больше. Нанесли целых 35 ударов, девять из которых пришлись в створ. Счёт должен был быть разгромным или даже крупным.

Один из мячей забил Гарри Кейн, на этот раз — с передачи Джамала Мусиалы. Во многом благодаря стараниям англичанина в первом круге «Бавария» разнесла «Хольштайн» со счётом 6:1. Нападающий оформил хет-трик и отдал один голевой пас. На его счету уже 32 (24+8) результативных действия в 26 встречах во всех официальных турнирах. Эту голевую машину не остановить.

Если дома «Хольштайн» без шансов уступил, то в Мюнхене тем более не на что рассчитывать. Команда из Киля вообще не побеждала в Бундеслиге в гостях — три ничьих при шести поражениях. Хуже на выезде выступает только замыкающий турнирную таблицу «Бохум». Искать интригу здесь бессмысленно.

На днях подопечные Марцеля Раппа в гостях сыграли вничью с «Вольфсбургом» (2:2). Честно говоря, повезло: соперник был лучше и имел явное преимущество. Надо было реализовывать свои моменты. «Хольштайн» нанёс всего лишь четыре удара, два из которых пришлись в створ. Оба ознаменовались взятием ворот. Завершение отличное, даже «Баварии» при доле везения вполне способны забить.

За самоотверженность и бесстрашие клуб из Киля заслуживает похвалы. Только вот чаще всего эта отвага приводит к разгромным поражениям. Всё потому, что у «Хольштайна» дефицит качественных исполнителей. В обороне проходной двор: в среднем в чемпионате Германии команда пропускает 2,5 мяча за 90 минут — чаще всех.

П1 + ТБ 4.5 мяча принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 2.02. Мюнхенцы подкрадываются к отметке в 100 забитых мячей (осталось всего 14), хотя провели только 30 официальных матчей. За ними не заржавеет. Гарри Кейн своё дело знает.

Ставка: победа «Баварии» и тотал больше 4.5 мяча за 2.02.