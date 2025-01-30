Гвардиола выжил, но дальше — «Реал» или «Бавария». А кто выиграет Лигу чемпионов?

В Лиге чемпионов завершился общий этап. Восемь команд напрямую прошли в плей-офф, ещё 16 продолжат борьбу в стыковых матчах, а 12 коллективов завершили европейский сезон. Ряд грандов до последнего висел над краем пропасти, но всё же без супергромких сенсаций обошлось. Букмекеры обновили линию на чемпиона турнира. Разбираемся, кого аналитики видят в фаворитах.

Арне Слот ведёт «Ливерпуль» к победе?

Букмекерские конторы считают главным фаворитом турнира «Ливерпуль». Уж очень мощно прошли мерсисайдцы по групповому этапу. В первых семи матчах они одержали семь побед. Лишь в ничего не решавшей встрече с ПСВ команда Слота позволила себе немного расслабиться и уступила. Но первое место на общем этапе эта неудача у них не отняла. Сделать ставку на мерсисайдцев можно за 6.00.

За 7.00 можно поставить на «Реал», «Арсенал» или «Барселону». И если лондонцы и каталонцы спокойно прошли в 1/8 финала, то «Королевский клуб» намучился в общем этапе. Правда, в последних турах команда Карло Анчелотти спокойно набрала свои очки. Но перспективы испанской команды будут во многом зависеть от жеребьёвки. По сути, у каждого участника стыков только два возможных соперника. Так вот, у «Реала» это «Манчестер Сити» или «Селтик». Согласитесь, не слишком равнозначные варианты. Так что в Мадриде наверняка будут болеть за то, чтобы им достался клуб из Глазго. Ну а в случае выхода в 1/8 финала у «Реала» либо рандеву с «Атлетико», либо же встреча с «Байером» Хаби Алонсо.

Что ещё придумать Гвардиоле?

Шансы «Манчестер Сити» победить в этом сезоне оценивают в 10.00. И, с учётом всех проблем Пепа Гвардиолы и его команды, этот коэффициент кажется даже заниженным. «Горожане» до последних минут висели на волоске, даже в матче с «Брюгге» они уступали по ходу встречи. В итоге всё закончилось хорошо, но стабильностью в игре «Сити» и не пахнет! Очевидно, что Пепу нужно время, которого у него нет. Да ещё и цена проблем на общем этапе оказалась очень высокой — выбор во время жеребьёвки у команды Гвардиолы, прямо скажем, неприятный. «Реал» или «Бавария».

Кстати, баварцы в букмекерском рейтинге фаворитов совсем рядом, на их чемпионство можно сделать ставку за 11.00. Команда Венсана Компани общий этап провела весело и с перепадами — то 9:2 с загребским «Динамо», то 0:3 от «Фейеноорда». Расклад на жеребьёвку у клуба из Мюнхена такой же, как и у «Реала». Либо «Ман Сити», либо «Селтик». И, конечно, все хотят в соперники шотландский клуб.

Сафонов — победитель Лиги чемпионов! Почему бы и нет?

За 15.00 можно поставить на чемпионство «Интера». Команда Симоне Индзаги играла прагматично и уверенно. Как итог — прямая путёвка в плей-офф. Другой вопрос, что в прошлом сезоне миланцев тоже хвалили, а закончилось всё на серии пенальти с «Атлетико».

Шансы «Атлетико» оценили коэффициентом 18.00, за такую же котировку доступно и пари на победу «ПСЖ». Команда Диего Симеоне уже в плей-офф, а вот парижанам предстоит сыграть стыковые встречи. Причём если здесь их ждут соотечественники из «Монако» или «Бреста», то дальше будет либо «Ливерпуль», либо «Барселона». Сложно! Но кто верил в команду Луиса Энрике при счёте 0:2 в матче 7-го тура с «Ман Сити»? А «ПСЖ» забил четыре, а затем опроверг всех адептов теории заговоров и разгромил «Штутгарт». Так что у команды Матвея Сафонова не так уж и плохи дела!

Последним из категории контендеров можно назвать «Байер», поставить на команду Хаби Алонсо можно с котировкой 22.00.

Кто ещё в деле?

Шансы остальных команд существенно ниже. На «Астон Виллу» Унаи Эмери дают коэффициент 35.00, а победу «Аталанты» оценили в 40.00. На «Лилль», несмотря на сенсационный выход в плей-офф, дают лишь 50.00, а вероятность успеха сменивших тренеров «Милана» и «Боруссии» оценили коэффициентом 60.00.

Следующая группа команд — «Бенфика», ПСВ и «Ювентус». На португальцев дают 75.00, вероятность триумфа нидерландцев или итальянцев оценили котировкой 80.00. Всем им играть стыковые матчи, все могут пройти в плей-офф, но дальше перспективы туманны.

Коэффициент 100.00 дают на «Монако» Александра Головина и «Спортинг», заметно сдавший после ухода Рубена Аморима. За 150.00 можно поставить на «Фейеноорд», а за 200.00 — на «Брест» и «Селтик», которому придётся уже в стыковых играх побороться с «Реалом» или «Ман Сити».

Наконец, главным аутсайдером считается «Брюгге», шансы бельгийцев оценили коэффициентом 350.00. Эта команда едва не лишила путёвки в стыки Пепа Гвардиолу, но в итоге и «горожане» победили, и «Брюгге» протиснулся в следующий раунд. Теперь будут наслаждаться и пытаться совершить сенсацию!