«Локомотив» — «Металлург». Без Шалунова и голов, но с очками

Регулярный чемпионат в Континентальной хоккейной лиге стремительно приближается к завершению. До конца осталось меньше двух месяцев. В субботу, 1 февраля, на льду стадиона «Арена-2000» в Ярославле состоится матч «Локомотив» — «Металлург». Стартовое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча КХЛ «Локомотив» — «Металлург» 1 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу ярославского «Локомотива» в основное время предлагается с коэффициентом 2.13, что приблизительно равно 46% вероятности. Победа магнитогорского «Металлурга» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 3.30 — около 30% вероятности.

Если командам понадобится овертайм, сыграет коэффициент 3.60. Дождаться серии послематчевых буллитов можно за 6.60, а на хет-трик предлагают 15.00. Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный хоккей в Ярославле. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.08, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.75.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Локомотив» Ярославль — «Металлург» Магнитогорск (01.02.2025)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 01 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

У ярославского «Локомотива» получается-таки сохранять победоносный шаг. Если не случится ничего сверхъестественного за последние два месяца, клуб отпразднует победу в регулярном чемпионате. На начало февраля он находится на первом месте в сводной таблице КХЛ, а отрыв от ближайших преследователей колеблется в районе 10 очков. Похвально!

Победа в последнем матче с московским «Динамо» (2:1) позволила железнодорожникам избежать серии поражений. Ведь ранее они проиграли подряд петербургскому СКА (2:5) и московскому «Спартаку» (2:4). Но то было на выезде. Теперь команда вернулась в родные пенаты, где уже добыла ценные очки. Кроме того, большие поражения случаются редко.

Обычно в этом сезоне подопечные Игоря Никитина являются эталоном надёжности. Многие всю дорогу критикуют их хоккей за скуку. Зато результат — налицо. При реализации выше средней ярославцы обладают с запасом лучшей защитой в лиге. За 51 игру пропустили всего лишь 90 шайб. На данный момент это единственное двузначное число среди всех участников. У остальных перевалило за 100.

Трудно будет «Металлургу», который не успел вернуться с Дальнего Востока и толком поиграть на домашнем стадионе, как снова вынужден отправляться в турне. К слову, здесь ещё и с результатами не всё хорошо. Магнитогорский клуб добыл девять побед за девять встреч за месяц — в период с 18 декабря по 13 января, если быть точным. А за последние пять встреч у него всего две победы.

Подопечные Андрея Разина сегодня не выглядят так грозно, как это было в прошлой регулярке, когда до конца боролись за первое место. На данный момент они даже не в топ-3 Восточной конференции, хотя плотность там нормальная, вполне рабочая. К старту плей-офф, конечно, всё может измениться, но в Ярославле наверняка придётся принять роль андердога.

Кроме травмированного голкипера Даниила Исаева, у «Локомотива», согласно официальному сайту КХЛ, потерь нет. Следовательно, тренерский штаб может рассчитывать на всех и как следует подготовиться. Отсюда логично ждать победу хозяев в предстоящем матче. Скорее всего, в основное время.

Альтернативный взгляд — «Локомотив» не проиграет в основное время, а тотал будет меньше 5.5 шайбы. На домашнем стадионе железнодорожники в этом сезоне в основное время проиграли только 3 из 25 матчей. При этом с «Металлургом» обычно голевых шоу не устраивают. А потому увидеть в предстоящем матче счёт в районе 3:1 в пользу хозяев более чем реально.

В пользу относительно невысокой результативности говорит также дисквалификация Максима Шалунова. Форвард «Локомотива» набрал 31 очко по системе «гол+пас» за 49 матчей в этой регулярке. Конечно, о справедливости его отстранения можно спорить, но вклад в результат команды неопровержим. Этой зимой хоккеист особенно результативен, так что это потеря.

Ставка: «Локомотив» не проиграет и тотал меньше 5.5 шайбы за 2.06.