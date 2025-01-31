«Вулверхэмптон» — «Астон Вилла». Историческое достижение вдохновит Эмери

Вот и завершился общий этап Лиги чемпионов. Команды возвращаются на внутреннюю арену в разном настроении, но из-за плотного календаря на рефлексию времени нет. В субботу, 1 февраля, на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне состоится матч 24-го тура чемпионата Англии «Вулверхэмптон» — «Астон Вилла». Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

Что ждут букмекеры от матча АПЛ «Вулверхэмптон» — «Астон Вилла» 1 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Астон Виллы» предлагается с коэффициентом 2.16, что приблизительно равно 45% вероятности. Победа «Вулверхэмптона» оценивается коэффициентом 3.50 — это чуть больше 25% вероятности. Ничья соразмерна успеху хозяев, хотя чуть менее вероятна.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в Вулверхэмптоне. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.22, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.71. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.61. Наиболее же вероятным представляется счёт 1:1, но допускают и 2:1 в пользу бирмингемцев.

Анализ и прогноз на матч 24-го тура чемпионата Англии «Вулверхэмптон» — «Астон Вилла» (01.02.2025)

Принимай поздравления, Унаи Эмери! Испанский специалист не только вывел «Астон Виллу» в Лигу чемпионов по итогам прошлого сезона, он ещё и развил успех в нынешнем. На буднях бирмингемская команда дома обыграла шотландский «Селтик» (4:2) в матче заключительного тура общего этапа соревнования, благодаря чему заняла место в топ-8 таблицы и напрямую вышла в 1/8 финала.

Такого не было с 1983 года, когда турнир ещё имел название «Кубок европейских чемпионов». То есть более 40 лет. Естественно, что «Вилла» возвращается в АПЛ в отличном настроении. Такое может даже в какой-то степени скрасить усталость от частых игр. Тем более встреча с «Селтиком» была домашней, а потому не надо было никуда лететь и тратить дополнительные силы. Это плюс.

В чемпионате Англии у подопечных Унаи Эмери тоже всё неплохо. Перед 24-м туром располагались на восьмом месте, в четырёх очках от зоны Лиги чемпионов. Конечно, есть кадровые потери. Ощутимы те, что в оборонительной линии. Защитник Пау Торрес травмировался в 19-м туре, а с 22-го не играет Амаду Онана. За четыре матча в разных турнирах с тех пор было пропущено шесть мячей.

И всё же в предстоящей встрече «Астон Вилла» по праву выступит фаворитом. Дело в том, что «Вулверхэмптон» плох. Уступил в четырёх последних турах английской Премьер-лиги, и победой над скромным «Бристоль Сити» (2:1) в Кубке Англии это не перекрыть. После 23 туров располагается на 18-м месте в турнирной таблице, в зоне вылета. Будет неудивительно, если вылетит в итоге в Чемпионшип.

То, что «Вулвз» сыграют на домашнем стадионе, тоже особой погоды не сделает. Хуже них в АПЛ по набранным очкам в домашних матчах только два клуба — «Ипсвич Таун» и «Саутгемптон». Оба также пытаются сохранить прописку. Назначение Витора Перейры на пост главного тренера в конце декабря придало небольшой импульс, но не изменило в целом.

Букмекеры предлагают на победу «Астон Виллы» коэффициент, который даже превышает 2.00. Этим надо пользоваться. В первом круге бирмингемцы выиграли со счётом 3:1. На этот раз могут победить приблизительно с тем же счётом, если учитывать проблемы в обороне у соперника. «Вулверхэмптон», к слову, пропустил 11 мячей за пять прошлых встреч в разных турнирах.

Ставка: «Астон Вилла» победит за 2.16.