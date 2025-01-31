«Эвертон» — «Лестер». Руд ван Нистелрой под ударом

1 февраля состоится матч 24-го тура чемпионата Англии, в котором «Эвертон» примет «Лестер». Встреча пройдёт на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «Эвертон» — «Лестер» 1 февраля 2025 года

Букмекеры считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Эвертона» предлагается с коэффициентом 1.85, что составляет около 53% вероятности. Победа «Лестера» оценивается коэффициентом 4.80 — в районе 21%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.70, что составляет около 26%.

В то же время аналитики считают, что матч «Эвертон» — «Лестер» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.81, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.06. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Эвертон» — «Лестер» (01.02.2025)

После трёх поражений кряду «Эвертон» победил «Тоттенхэм» (3:2) и «Брайтон» (1:0). Отрыв от идущего на 17-м месте в турнирной таблице «Вулверхэмптона» увеличился до семи очков. А отставание от занимающего 15-ю строчку «Тоттенхэма» сократилось до одного очка. И у «ирисок» ещё есть игра в запасе. Весьма неплохо.

Вопрос только в том, стоило ли отправлять в отставку Шона Дайча? Глобально в игре после возвращения Дэвида Мойеса ничего не изменилось. Практикуется всё тот же прагматичный стиль: отдают инициативу, обороняются низким блоком, любят забросы и изредка создают моменты на контратаках. Уныленько, хотя есть результат.

Вполне вероятно, не будь увольнения Шона Дайча, показатели всё равно были бы такими же. Вроде бы имена поверженных оппонентов внушают, но это если не изучить контекст. «Брайтон» выиграл всего лишь 2 из 11 предыдущих матчей. А безвыигрышная серия «Тоттенхэма» насчитывает уже семь встреч, причём поражений набежало аж шесть штук. Таких «шпор» не обыграет только ленивый.

Кстати! «Лестер» прервал семиматчевую серию поражений в чемпионате Англии, на днях победив… «Тоттенхэм» (2:1). Один из голов забил Джейми Варди. 11 января ему стукнуло 38 лет. Некоторые в таком возрасте уже вовсю тренируют. А Варди всё никак не уймётся: является лучшим бомбардиром «лис» и как в старые добрые ведёт за собой. Легенда с большой буквы.

Вот только что это за команда, которую чуть ли не в одиночку тащит 38-летний форвард? Чего можно требовать от Руда ван Нистелроя, если в лазарете пребывает много важных игроков и кроме Варди никто не способен решать? Винить можно разве что спортивный блок, собравший откровенно хилый состав.

Также по вине руководства «лисы» могут лишиться очков из-за нарушения правил АПЛ. На внутренней кухне даже после победы впервые за долгое время вряд ли царит позитивная атмосфера. Негатива накопилось с три короба. Предлагаем заключить пари на 1Х + тотал меньше 2.5 мяча.

«Ириски» в АПЛ проиграли только девять раз, хотя ничьих много — восемь штук. Как и «Лестеру», им не хватает мощи в атаке. Плохо получается как конструировать атаки, так и завершать. «Эвертон» забивает реже всех в лиге. Зато сзади более-менее надёжно, исправно выручает Джордан Пикфорд. Голкипер сборной Англии в порядке.

Немаловажно, что встреча пройдёт на «Гудисон Парк». Поддержка болельщиков должна помочь «ирискам» набрать важные очки. В гостях в АПЛ хуже «Лестера» выступает разве что замыкающий турнирную таблицу «Саутгемптон». Доверимся статистике.

Ставка: «Эвертон» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.15.