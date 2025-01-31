«МЮ» — «Кристал Пэлас». Аморим запустил процесс саморазрушения

Прогноз на будущее «красных дьяволов» удручающий. Тренер не верит в команду, и это взаимно.

2 февраля состоится матч 24-го тура чемпионата Англии, в котором «Манчестер Юнайтед» примет «Кристал Пэлас». Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас» 2 февраля 2025 года

Букмекеры считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Манчестер Юнайтед» предлагается с коэффициентом 2.10, что равно около 47% вероятности. Победа «Кристал Пэлас» оценивается коэффициентом 3.70 — в районе 26%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.60, что составляет около 27%.

В то же время аналитики считают, что матч «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.86. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.73.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Ман Юнайтед» — «Кристал Пэлас» (02.02.2025)

«Манчестер Юнайтед» проиграл только один раз в четырёх предыдущих турах чемпионата Англии, выбил «Арсенал» из Кубка Англии и вышел в плей-офф Лиги Европы. Вроде бы жизнь налаживается. Однако Рубен Аморим не удовлетворён. Он допускает, что нынешняя команда, возможно, является худшей за всю историю.

Слова португальского специалиста могут как мотивировать футболистов, так и усугубить атмосферу. Последнее более вероятно, ведь случаи повышенной чувствительности к давлению случались неоднократно. У действительно старающихся игроков есть риск развития апатии. Ну а некоторых персонажей, похоже, уже ничем не пробить.

В любом случае на обретение манкунианцами стабильности рассчитывать пока что не стоит. Неплохой отрезок вовсе не гарантирует, что «красные дьяволы» дома смогут победить «Кристал Пэлас». История последних официальных очных встреч не на их стороне. «Орлы» проиграли всего лишь 3 из 10.

«Кристал Пэлас» проводит один из лучших отрезков за последние 10 лет, хоть и располагается только на 13-й строчке в турнирной таблице: «стекольщики» проиграли только дважды за 12 предыдущих туров АПЛ. Уступили «Арсеналу» (1:5) и «Брентфорду» (1:2). Как ни странно, оба поражения потерпели на своём поле.

В обоих случаях подопечные Оливера Гласнера не выглядели беспомощно. Были шансы переломить ход игры, но немного не хватило везения. Плюс соперники постарались усложнить задачу. Многовато ничьих, но какой же симпатичный и конкретный футбол показывают «орлы». Не оторваться. Выглядит понятнее и цельнее, чем у «Манчестер Юнайтед», хотя бюджет гораздо меньше.

На удивление уверенно «стекольщики» чувствуют себя в гостях. Беспроигрышная серия в АПЛ на выезде насчитывает уже семь встреч. Пора обновить достижение. Заключить пари на Х2 можно с коэффициентом 1.79. Линия позволяет не мудрить и не добавлять тотал.

Недавно «орлы» точечно усилили состав 21-летним полузащитником Роменом Эссом, ранее выступавшим за «Миллуолл». В дебютном же матче в АПЛ он забил. Тем временем «Манчестер Юнайтед» расстался с Антони. Рубен Аморим не разговаривает с Маркусом Рашфордом и недоволен пассивностью клуба на трансферном рынке. Где атмосфера в раздевалке лучше? Нетрудно догадаться.

Ставка: «Кристал Пэлас» не проиграет за 1.79.