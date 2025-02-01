Экспресс на АПЛ с коэффициентом 9.44: «Ливерпуль» снова настоящий

Мерсисайдцы поберегли основу в матче Лиги чемпионов с ПСВ. И с новыми силами бросаются в бой.

В АПЛ добрались до 24-го тура. Авторы «Чемпионата» подготовили для вас экспресс на субботу, 1 февраля.

Прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Астон Вилла»

«Вулверхэмптон» плох. Уступил в четырёх последних матчах английской Премьер-лиги, и победой над скромным «Бристоль Сити» (2:1) в Кубке Англии это не перекрыть. После 23 туров располагается на 18-м месте в турнирной таблице, в зоне вылета. Будет неудивительно, если вылетит в итоге в Чемпионшип.

То, что «Вулвз» сыграют на домашнем стадионе, тоже особой погоды не сделает. Хуже них в АПЛ по набранным очкам в домашних матчах только два клуба — «Ипсвич Таун» и «Саутгемптон». Оба также пытаются сохранить прописку. Назначение Витора Перейры на пост главного тренера в конце декабря придало небольшой импульс, но не изменило ситуацию в целом.

Букмекеры предлагают на победу «Астон Виллы» коэффициент, который даже превышает 2.00. Этим надо пользоваться. В первом круге бирмингемцы выиграли со счётом 3:1. На этот раз могут победить приблизительно с тем же счётом, если учитывать проблемы в обороне у соперника. «Вулверхэмптон», к слову, пропустил 11 мячей за пять прошлых встреч в разных турнирах.

Прогноз на матч «Борнмут» — «Ливерпуль»

Удачный отрезок позволил «вишням» забраться в топ-7 АПЛ. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет всего одно очко. Понятно, что к условным «Манчестер Сити» и «Челси» в данном случае доверия больше, ведь они дольше и чаще демонстрируют высокий уровень. Однако, если получится сохранить такой же настрой и ход, еврокубки станут реальностью.

И всё же у «Ливерпуля» в предстоящем матче шансов на победу гораздо больше, нежели у «Борнмута» шансов хотя бы на ничью. Арне Слот позволил отдохнуть своим лидерам, а потому о преимуществе в свежести у хозяев речи не идёт. Кроме того, в 1-м туре ливерпульцы победили со счётом 3:0, хотя борнмутцы на тот момент тоже играли бодро.

В этот раз, кончено, столь серьёзной разницы в счёте не ждём, но победа «Ливерпуля» здесь напрашивается. При этом как минимум на два мяча соперники наиграть должны. Хотя, с учётом солидной результативности, которую демонстрируют в последних матчах футболисты «Борнмута», здесь можно будет увидеть три, а то и пять голов. Счёт может быть 2:1 в пользу гостей.

Прогноз на матч «Эвертон» — «Лестер»

«Лестер» прервал семиматчевую серию поражений в чемпионате Англии, на днях победив… «Тоттенхэм» (2:1). Один из голов забил Джейми Варди. 11 января ему стукнуло 38 лет. И без того находящиеся внизу таблицы «лисы» могут лишиться очков из-за нарушения правил АПЛ. На внутренней кухне даже после победы впервые за долгое время вряд ли царит позитивная атмосфера. Негатива накопилось с три короба. Предлагаем заключить пари на 1Х + тотал меньше 2.5 мяча.

«Ириски» в АПЛ проиграли только девять раз, хотя ничьих много — восемь штук. Как и «Лестеру», им не хватает мощи в атаке. Плохо получается как конструировать атаки, так и завершать. «Эвертон» забивает реже всех в лиге. Зато сзади более-менее надёжно, исправно выручает Джордан Пикфорд. Голкипер сборной Англии в порядке.

Немаловажно, что встреча пройдёт на «Гудисон Парк». Поддержка болельщиков должна помочь «ирискам» набрать важные очки. В гостях в АПЛ хуже «Лестера» выступает разве что замыкающий турнирную таблицу «Саутгемптон». Доверимся статистике.

Экспресс на АПЛ 1 февраля

Ставка 1: «Астон Вилла» победит за 2.20.

Ставка 2: «Ливерпуль» победит + тотал больше 1.5 гола за 1.95.

Ставка 3: «Эвертон» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за 2.20.

Общий коэффициент = 2.20 х 1.95 х 2.20 = 9.44.