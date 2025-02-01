«Арсенал» — «Манчестер Сити». Учитель будет гордиться учеником

Общий этап Лиги чемпионов позади. Участники возвращаются на внутреннюю арену с разными мыслями, но из-за плотного календаря времени на рефлексию нет. В воскресенье, 2 февраля, на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне состоится центральный матч 24-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Манчестер Сити». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Что ждут букмекеры от матча АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Сити» 2 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах, несмотря на сопоставимый уровень соперников, отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 2.05, что приблизительно равно 48% вероятности. Победа «Манчестер Сити» соразмерна ничейному исходу и оценивается коэффициентом 3.90 — около 25% вероятности.

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что центральный матч 24-го тура АПЛ получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.06, в то время как тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.81. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.66. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1.

Анализ и прогноз на матч 24-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Манчестер Сити» (02.02.2025)

Подумать только — «Арсенал» является чуть ли не фаворитом предстоящего матча с «Манчестер Сити». Как мы помним, Микель Артета какое-то время работал вместе с Хосепом Гвардиолой, учился у него тренерским премудростям. А теперь успешно возглавляет большой лондонский клуб и, по мнению букмекеров, готов превзойти своего учителя.

Начиная с июня 2020 года, Артета в качестве наставника «Арсенала» провёл 14 встреч с «Манчестер Сити» Гвардиолы. В разных турнирах, с разными футболистами, на выезде и в гостях. На данном внушительном отрезке «канонирам» удалось одержать всего три победы, одна из которых — по пенальти в финале Суперкубка Англии — 2023.

В основном, конечно же, победу праздновали «горожане». Однако в этом сезоне у манчестерского коллектива случился спад, наступил кризис. С большим трудом, на тоненького удалось забраться в топ-24 общего этапа Лиги чемпионов. Если бы не победа над «Брюгге» в матче заключительного тура, плей-офф самого богатого евротурнира было бы не видать.

В целом же «Манчестер Сити» сезон уже провалил. По собственным меркам, разумеется. Из любимого Кубка английской лиги вылетел ещё в октябре. В чемпионате Англии «Ливерпуль» с большой долей вероятности не догонит, поскольку уже отстал на 12 очков. Да и рассчитывать на многое в Лиге чемпионов будет трудно, ведь надо и стыки пройти сначала, и есть рыбёшки покрупнее.

Нестабильность сейчас присуща подопечным Хосепа Гвардиолы, в то время как команда Микеля Артеты, напротив, хороша уже второй сезон крялу. В АПЛ продолжает гнаться за «Ливерпулем», в 1/8 финала Лиги чемпионов вышла напрямую, а также пока сохраняет шансы на выход в финал Кубка английской лиги. В последнем случае надо отыграться с 0:2 у «Ньюкасла». Сложно, но можно.

Впрочем, перед предстоящей встречей с «Манчестер Сити» гораздо важнее сегодняшняя форма «Арсенала». А он вообще-то выиграл четыре из пяти последних матчей в разных турнирах с разными соперниками. Забил при этом ровно 10 мячей. Это хорошее число. Особенно в условиях, когда ты лишился Букайо Саки и Габриэла Жезуса — нападающих, которые приносили пользу.

Любопытно также, что Микель Артета на неделе обыграл «Жирону» (2:1) в Лиге чемпионов довольно необычным составом. Многие лидеры начали встречу со скамейки запасных, а потому к игре с «Манчестер Сити» должны подойти более-менее свежими. В том числе и это поможет одержать победу. Голы должны быть с обеих сторон, но «Арсенал» выглядит предпочтительнее. Вероятный счёт — 2:1 в его пользу.

Ставка: «Арсенал» победит за 2.05.