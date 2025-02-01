«Милан» — «Интер». Это вам за Суперкубок

Общий этап еврокубковых соревнований позади, но календарь не даёт расслабиться. Надо готовиться к играм на внутренней арене. В воскресенье, 2 февраля, на стадионе «Сан-Сиро» в Милане состоится центральный матч 23-го тура итальянской Серии А «Милан» — «Интер». Стартовый свисток легендарного дерби запланирован на 20:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча Серии А «Милан» — «Интер» 2 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах, несмотря на принципиальность противостояния и внешне одинаковый уровень соперников, отдают предпочтение номинальным гостям. Сделать ставку на победу «Интера» предлагается с коэффициентом 2.02, что приблизительно равно 50% вероятности. Победа «Милана» оценивается коэффициентом 4.00, а на ничью можно поставить за 3.60.

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что миланское дерби на «Сан-Сиро» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.06, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.82. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.82. Наиболее вероятным же экспертам представляется счёт 1:1, но не исключают и 1:0 в пользу «нерадзурри».

Анализ и прогноз на матч 23-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Интер» (02.02.2025)

Назначение Сержиу Консейсау на пост главного тренера «Милана», очевидно, взбодрило футболистов. Однако всех проблем не решило. Под руководством нового наставника команда провела восемь матчей в разных турнирах с соперниками разного уровня. За это время успела выиграть Суперкубок Италии в Саудовской Аравии и приблизиться к топ-4 Серии А.

В целом работу португальского специалиста можно пока охарактеризовать положительно. Но место неудачам тоже есть. Например, «россонери» по делу проиграли «Ювентусу» (0:2) в 21-м туре чемпионата Италии, а также совсем недавно уступили загребскому «Динамо» (1:2) в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Обыграй загребчан — избежали бы стыков в плей-офф.

Вообще, «Милан» при Сержиу Консейсау уже встречался с «Интером». А именно в финале Суперкубка Италии, когда забрал трофей. Тогда «россонери» пропустили дважды — в конце первого тайме и начале второго. Однако за целый тайм сумели отличиться трижды и вырвать победу. Последний гол был забит на 90+3-й минуте. И «Интер» наверняка захочет отомстить.

Строго говоря, у команды Симоне Индзаги есть все шансы для реванша. Во-первых, она хороша. Нет, вы не поняли. Действительно хороша! Вышла напрямую в 1/8 финала Лиги чемпионов с четвёртого места общей таблицы, при игре в запасе отстаёт от лидирующего «Наполи» всего на три очка в чемпионате Италии и продолжает штамповать победы. Регулярно и много при этом забивает.

Недавно «нерадзурри» обыграли «Монако» со счётом 3:0, «Лечче» — со счётом 4:0, «Спарту» — со счётом 1:0. Наряду со стабильно хорошей реализацией демонстрируют выдающуюся оборону. Меньше всех пропустили по итогам общего этапа Лиги чемпионов (один мяч за восемь туров), а также на втором месте по пропущенным в Серии А (18 мячей за 21 матч). Солидно!

Финальный аргумент в пользу «Интера» в предстоящем дерби — чисто логистический и физиологический. Футболисты «Милана» на неделе играли в Хорватии, играли больше тайма в меньшинстве из-за удаления, потратили много сил. Футболисты «Интера» же принимали «Монако» на «Сан-Сиро» и оформили преимущество в два мяча уже к 16-й минуте. При этом соперник ещё и схлопотал удаление на 12-й минуте.

Понятно, что «нерадзурри» будут более свежими в предстоящем дерби. И во многом именно такие мелочи решают исходы столь серьёзных, принципиальных противостояний. Если не случится ничего экстраординарного, «Интер» должен обыграть «Милан». Но вряд ли разница в счёте будет большой. Что-то вроде 1:0 или 2:1 в пользу номинальных гостей здесь возможно увидеть.

Ставка: «Интер» победит за 2.02.