«Барселона» — «Алавес». «Реал» и «Атлетико» напряглись

2 февраля в матче 22-го тура испанской Примеры встретятся «Барселона» и «Алавес». Игра пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Стартовый свисток запланирован на 16:00 мск. Главный судья — Хосе Мунуэра Монтеро.

Коэффициенты на матч Примеры «Барселона» — «Алавес» 2 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.21, что равно приблизительно 81% вероятности. Победа «Алавеса» оценивается коэффициентом 14.0 — в районе 7%. Ничейный исход можно найти в линии за 7.80, что составляет около 12%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Барселона» — «Алавес» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.37. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.

Прогноз на матч чемпионата Испании «Барселона» — «Алавес» (02.02.2025)

Победа в Суперкубке Испании растормошила «Барселону». Вернулась если не лучшая версия каталонского клуба, то хотя бы способная навязать «Атлетико» и мадридскому «Реалу» борьбу за золотые медали. Ещё бы без бардака в руководстве… Отставание от лидирующих «сливочных» большое — семь очков, но всё ещё может измениться. До конца сезона времени достаточно.

В предыдущем туре чемпионата Испании подопечные Ханс-Дитера Флика разложили на атомы «Валенсию» (7:1). Главным героем стал не Роберт Левандовски, не Ламин Ямаль и даже не Рафинья. Зажёг 21-летний воспитанник Фермин Лопес. Оформил дубль и отдал две результативные передачи. Академия заслуживает особой похвалы.

Правдиво отвечает на вопрос о нынешнем состоянии сине-гранатовых ничья с «Аталантой» (2:2). Каталонцы показали красивый динамичный футбол. Превзошли соперника по всем параметрам, кроме разве что количества офсайдов. Досадная потеря очков. С другой стороны, мирного исхода хватило для выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов напрямую. Самое время сосредоточиться на первенстве.

С «Алавесом» у каталонцев могут возникнуть трудности. На последнем отрезке «синие» прибавили: проиграли только раз за семь туров чемпионата Испании. Правда, и победа за этот период только одна. Причём с 55-й минуты тогда действовали в большинстве, что и склонило чашу весов.

Борьба за выживание подстёгивает «Алавес». Плюс взбодрила смена главного тренера. Команда занимает 17-ю строчку в турнирной таблице Примеры. Отрыв от зоны вылета составляет всего одно очко. С мотивацией, как видно, полный порядок. Вот только возможностей для улучшения результатов не хватает.

Это «Алавесу» ещё повезло с календарём. За последние два месяца в соперниках в чемпионате Испании был только один представитель топ-8 — «Атлетик» из Бильбао. «Синие» зацепились за мирный исход (1:1), но то было на своём поле. В гостях они уязвимы: две победы и две ничьих при семи поражениях в Примере.

«Алавес» является весьма удобным соперником для «Барселоны». Каталонцы не проигрывают «синим» с 2017 года. И очков практически не теряют — 13 побед и две ничьих. Бо́льшую часть противостояний выиграли с разницей в два гола и более.

Раз так, проверим П1 с форой (-2). К подопечным Флика вернулись уверенность и былая результативность. Кстати, чаще в стране не забивает ни одна команда: в среднем по 2,8 гола. «Алавес» же пропускает почти так же часто, как «Валенсия». Вряд ли сине-гранатовые во второй раз подряд выиграют крупно, но на победу с разгромным счётом вполне могут рассчитывать.

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-2) за 1.88.