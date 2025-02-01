«Рома» — «Наполи». Классика итальянского футбола

Миновал общий этап Лиги чемпионов, всё внимание на внутренние арены. 2 февраля в центральном матче 23-го тура итальянской Серии А «Рома» примет «Наполи». Встреча пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск. Главный арбитр — Микаэль Фаббри.

Коэффициенты на матч Серии А «Рома» — «Наполи» 2 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Наполи» предлагается с коэффициентом 2.43, что равно приблизительно 41% вероятности. Победа «Ромы» оценивается коэффициентом 3.10 — в районе 32%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.60, что составляет примерно 27%.

В то же время аналитики считают, что матч «Рома» — «Наполи» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.79, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.81.

Прогноз на матч 23-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Наполи» (02.02.2025)

Хочется, чтобы Клаудио Раньери тренировал до 100 лет. Огромный опыт и авторитет сотворившего с «Лестером» одну из главных сенсаций века специалиста словно живой водой окатил «Рому». Сейчас у неё шестиматчевая беспроигрышная серия в чемпионате Италии (четыре победы и две ничьих). Получите, распишитесь!

А на днях «волки» раздобыли путёвку в плей-офф Лиги Европы, одолев претендующий на серебряные медали чемпионата Германии франкфуртский «Айнтрахт» (2:0). Можно сказать, что соперник уже гарантировал себе выход сразу в 1/8 финала и не был мотивирован. Плюс перелёт в Рим отнял силы. Однако немецкий клуб действовал основным составом и явно играл не вполсилы.

Нападение франкфуртского «Айнтрахта» разоружить совсем непросто: много быстроногих техничных форвардов, непростой рисунок игры. Клаудио Раньери решил задачу со звёздочкой с непринуждённой лёгкостью. Соперник смог нанести всего лишь шесть ударов, только два из которых пришлись в створ. Надёжно. Но настолько ли, как у «Наполи»?

«Партенопейцы» устроили с «Интером» захватывающую гонку. С развевающимися на ветру волосами несутся к скудетто. Выиграли все семь предыдущих матчей чемпионата Италии с общим счётом 16:5. Аутсайдеров в соперниках практически не было: подавляющая часть из топ-12. Одолели и «Фиорентину» (3:0), и «Аталанту» (3:1), и «Ювентус» (2:1). Очень мощно.

Антонио Конте добился идеального баланса: его подопечные исправно и много создают моментов и не позволяют разгуляться в собственной штрафной. Иными словами, к воротам неаполитанцев не подобраться. В среднем за встречу пропускают 0,6 гола — реже всех. Оборона крепче скалы!

Нападение, как ни странно, не утратило привлекательности после ухода Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ». Конте выстроил игру через Ромелу Лукаку. Бельгиец набрал шикарную форму: только в четырёх предыдущих турах первенства забил три мяча и отдал две результативные передачи. По голу отгрузил «Фиорентине», «Аталанте» и «Ювентусу». «Рома» может стать следующей жертвой.

Подводим итог: соперники на ходу, у них отличные результаты на последнем отрезке. Фаворит не проглядывается, но можно проверить «низ» по голам. Обе команды хороши в искусстве конструирования атак. Однако всё же в тактических задумках Раньери и Конте есть солидный крен в оборону. В лучших традициях чемпионата Италии, защита превыше всего. Что-нибудь в духе 1:0 или 1:1 здесь вполне уместно. В общем, проверяем ТМ 2.5 мяча.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.79.