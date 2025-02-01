«Северсталь» — «Спартак». Череповец — место силы Козырева

2 февраля состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Северсталь» примет «Спартак». Встреча пройдёт на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце. Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

Коэффициенты на матч КХЛ «Северсталь» — «Спартак» 2 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Северстали» в основное время предлагается с коэффициентом 2.43, что равно приблизительно 41% вероятности. Победа «Спартака» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.65 (около 37% вероятности). Поставить на ничью можно за 3.80 (примерно 22%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Северсталь» — «Спартак» получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.90, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.37. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 6.80. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 7.80.

Прогноз на матч КХЛ «Северсталь» Череповец — «Спартак» Москва (02.02.2025)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 02 февраля 2025, воскресенье. 17:00 МСК Северсталь Череповец Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Трёхматчевая выездная серия позади, «Северсталь» возвращается в родной край и готовится к череде новых испытаний. На горизонте четыре сложных матча — со «Спартаком», ЦСКА, «Локомотивом» и СКА. Благо три из них будут проходить в Череповце. Превосходная поддержка родных болельщиков поможет преодолеть трудности.

На своём льду подопечные Андрея Козырева проиграли всего-навсего 7 из 26 матчей. 17 побед одержали в основное время. Больше очков дома набрали только «Локомотив» и «Салават Юлаев». «Спартак» же в Череповце в начале января потерпел поражение со счётом 3:5. Взять реванш будет очень сложно.

«Северсталь» двигается в превосходном ритме: пять поражений против 14 побед. Ни разу за этот период не проиграла дважды подряд. А на днях как раз крупно уступила на выезде ЦСКА (1:6). Стимул реабилитироваться дополняет турнирная мотивация. На некоторое время череповчане поднялись на вторую строчку Западной конференции. И результаты прекрасные, и хоккей команда показывает динамичный, красивый.

У «Спартака» столько же очков, но имеется две игры в запасе. Фора стремительно уменьшается: красно-белые проиграли 8 из 14 предыдущих матчей. Во многом неудовлетворительные результаты обусловлены сложным календарём. Добрая половина соперников была из топ-7 обеих конференций. Плюс трансферы и кадровые потери сказали своё слово.

К чести «народной команды» надо отметить следующее: постоянно играя с сильными соперниками, она сама стала сильнее. В трёх предыдущих встречах победила «Локомотив» (4:2) и ЦСКА (4:1), а также довела дело до серии буллитов в матче со СКА (3:4 Б). Хотя, конечно, во всех трёх случаях не обошлось без везения. Ярославцы и петербуржцы не удержали преимущество в несколько шайб, а московским армейцам две шайбы прилетели в пустые ворота.

И такая картина наблюдается на протяжении всего сезона. У хоккеистов есть желание и волевые качества, но системные проблемы то и дело портят показатели. Часто команда Алексея Жамнова пропускает первой, испытывает проблемы с завершением и тратит много сил на исправление ситуации. В последнее время особенно. Соперники вынуждают.

Напрашивается ставка на итоговую победу «Северстали». В основное время или по буллитам — неважно. В предыдущей очной встрече она должна была победить разгромно. Из-за того, что отдала инициативу в концовке, сама себе создала проблемы. Дважды на одни и те же грабли Андрей Козырев наступает редко. А вообще-то даже практически никогда.

Ставка: победа «Северстали» с учётом ОТ и буллитов за 1.82.