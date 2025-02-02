Экспресс на 2 февраля с коэффициентом 6.12: скучаем в матче «Рома» — «Наполи»

Если в Серии А всё прагматично, то в Ла Лиге страсти накаляются.

Неделя подошла к концу, февраль вступил в свои законные права. В воскресенье, 2 февраля, состоятся матчи «Арсенал» — «Манчестер Сити» и «Милан» — «Интер». Однако не только этим богата программа вечера. Подготовили для вас экспресс с коэффициентом 6.12.

Прогноз на матч «Рома» — «Наполи»

Хочется, чтобы Клаудио Раньери тренировал до 100 лет. Огромный опыт и авторитет сотворившего с «Лестером» одну из главных сенсаций века специалиста словно живой водой окатил «Рому». Сейчас у неё шестиматчевая беспроигрышная серия в чемпионате Италии (четыре победы и две ничьих). Получите, распишитесь! А на днях «волки» раздобыли путёвку в плей-офф Лиги Европы, лишив претендующий на серебряные медали чемпионата Германии франкфуртский «Айнтрахт» воздуха (2:0).

Антонио Конте, в свою очередь, добился идеального баланса: его подопечные исправно и много создают моментов и не позволяют разгуляться в собственной штрафной. Иными словами, к воротам «Наполи» не подобраться. В среднем за встречу пропускает 0,6 гола — реже всех. Оборона крепче скалы!

В итоге имеем, что соперники на ходу, у них отличные результаты на последнем отрезке. Фаворит не проглядывается, но можно проверить «низ» по голам. Обе команды хороши в искусстве конструирования атак. Однако всё же в тактических задумках Раньери и Конте есть солидный крен в оборону. В лучших традициях чемпионата Италии, когда защита превыше всего. Что-нибудь в духе 1:0 или 1:1 здесь вполне уместно. В общем, проверяем ТМ 2.5 мяча.

Прогноз на матч «Барселона» — «Алавес»

Правдиво отвечает на вопрос о нынешнем состоянии «Барселоны» ничья с «Аталантой» (2:2). Каталонцы показали красивый динамичный футбол. Превзошли соперника по всем параметрам, кроме разве что количества офсайдов. Досадная потеря очков. С другой стороны, мирного исхода хватило для выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов напрямую. Самое время сосредоточиться на первенстве.

«Алавес», в свою очередь, является весьма удобным соперником для «Барселоны». Каталонцы не проигрывают «синим» с 2017 года. И очков практически не теряют — 13 побед и две ничьих. Бо́льшую часть противостояний выиграли с разницей в два гола и более. А раз так, тогда проверим П1 с форой (-2).

К подопечным Флика вернулись уверенность и былая результативность. Кстати, чаще в стране не забивает ни одна команда: в среднем по 2,8 гола. «Алавес» же пропускает почти так же часто, как бьющаяся за выживание «Валенсия». Вряд ли сине-гранатовые во второй раз подряд выиграют крупно, но на победу с разгромным счётом вполне могут рассчитывать.

Прогноз на матч «Северсталь» — «Спартак»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 02 февраля 2025, воскресенье. 17:00 МСК Северсталь Череповец Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Северсталь» двигается в превосходном ритме: пять поражений против 14 побед. Ни разу за этот период не проиграла дважды подряд. А на днях как раз крупно уступила на выезде ЦСКА (1:6). Стимул реабилитироваться дополняет турнирная мотивация. На некоторое время череповчане поднялись на вторую строчку Западной конференции. И результаты прекрасные, и хоккей команда показывает динамичный, красивый.

У «Спартака» столько же очков, но фора стремительно уменьшается: красно-белые проиграли 8 из 14 предыдущих матчей. Во многом неудовлетворительные результаты обусловлены сложным календарём. Добрая половина соперников была из топ-7 обеих конференций. Плюс трансферы и кадровые потери, конечно, сказали своё слово. Команда нестабильна.

Напрашивается ставка на итоговую победу «Северстали». В основное время или по буллитам — неважно. В предыдущей очной встрече она должна была победить разгромно. Из-за того, что отдала инициативу в концовке, сама себе создала проблемы. Дважды на одни и те же грабли Андрей Козырев наступает редко. А вообще-то даже практически никогда.

Экспресс на спорт 2 февраля

Ставка 1: тотал меньше 2.5 мяча в матче «Рома» — «Наполи» за 1.79.

Ставка 2: победа «Барселоны» с форой (-2) за 1.88.

Ставка 3: победа «Северстали» с учётом ОТ и буллитов за 1.82.

Общий коэффициент: 1.79 х 1.88 х 1.82 = 6.12.