«Челси» — «Вест Хэм». Сладкая-сладкая месть

3 февраля состоится матч 24-го тура чемпионата Англии, в котором «Челси» примет «Вест Хэм». Встреча пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «Челси» — «Вест Хэм» 3 февраля 2025 года

Букмекеры считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Челси» предлагается с коэффициентом 1.36, что равно около 73% вероятности. Победа «Вест Хэма» оценивается коэффициентом 8.10 — в районе 12%. Ничейный исход можно найти в линии за 6.00, что составляет примерно 15%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Челси» — «Вест Хэм» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.37. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.58.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Челси» — «Вест Хэм» (03.02.2025)

У «Челси» скверное самочувствие: выиграл один-единственный из семи предыдущих матчей АПЛ и спустился на шестую строчку в турнирной таблице. Думать о чемпионской гонке уже неактуально. Хорошо, если получится в Лигу чемпионов путёвку добыть. А то уже и в это верится с трудом. Впрочем, посмотрим, как пойдёт.

Не исключено, что Энцо Мареске всё же не совладать с навалившимся скопом проблем. Хоть тренер и поставил хороший рисунок игры, толку ноль. «Синие» создают голевые моменты, часто бьют, но мало забивают. Главный транжира — Николас Джексон. Страшно, что упала результативность и Коула Палмера. Он стал принимать неверные решения. Видимо, начал терять уверенность в себе. Недаром говорят: дурной пример заразителен.

И это только полбеды. Оборона «аристократов» — вторая часть надвигающейся катастрофы. Очень много брака при выходе из обороны в атаку, а также при персональной опеке. Не хватает угодившего в лазарет ведущего защитника Уэсли Фофана. «Челси» пропустил в каждом из шести предыдущих матчей АПЛ. Получил за этот период целых 11 мячей. Больно.

Прямо какой-то подарок для воодушевлённого назначением Грэма Поттера «Вест Хэма». В матче последнего тура АПЛ «молотобойцы» на выезде сыграли вничью с «Астон Виллой» (1:1). Проявили характер: не посыпались, пропустив ранний гол, а затем сравняли счёт на 70-й минуте. Пошла вода горячая!

Предыдущим местом работы Грэма Поттера был как раз «Челси». С тех пор утекло немало воды. Однако сквозь время 49-летний специалист наверняка пронёс желание поквитаться с бывшей командой за неприятную отставку на фоне неудовлетворительных результатов. Долго у него не получалось найти новое пристанище. И вот этот момент наступил.

Несмотря на внушительный простой, Поттер волшебным образом быстро освоился на внутренней кухне «Вест Хэма». «Молотобойцы» чаще владели мячом и территорией, нежели «Астон Вилла», хотя встреча проходила в Бирмингеме. То есть заметно усилилось их желание цепляться за очки.

Можно проверить Х2 за 3.30. Хотя есть и вариант безопаснее: П2 с форой (+1.5). Коэффициент тоже приличный — 1.96, а рисков меньше. «Аристократы» совсем раскисли под натиском трудностей. А раззадоренные «молотобойцы», наоборот, кажется, обретают себя. Морально гости к встрече готовы лучше.

Ставка: победа «Вест Хэма» с форой (+1.5) за 1.96.