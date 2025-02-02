«Жирона» — «Лас-Пальмас». Каталонцы тяжело больны

Такими темпами и до борьбы за выживание недалеко.

3 февраля в матче 22-го тура испанской Примеры встретятся «Жирона» и «Лас-Пальмас». Игра пройдёт на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. Главный судья — Марио Мелеро Лопес.

Коэффициенты на матч Примеры «Жирона» — «Лас-Пальмас» 3 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Жироны» предлагается с коэффициентом 1.62, что равно приблизительно 61% вероятности. Победа «Лас-Пальмаса» оценивается коэффициентом 5.80 — в районе 17%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.20, что составляет около 22%.

В то же время аналитики считают, что матч «Жирона» — «Лас-Пальмас» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.82. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.79.

Прогноз на матч чемпионата Испании «Жирона» — «Лас-Пальмас» (03.02.2025)

Складывается впечатление, будто букмекеры переоценивают возможности «Жироны» и, напротив, недооценивают «Лас-Пальмас». В турнирной таблице чемпионата Испании соперников друг от друга отделяют пять очков. У каталонцев фора, но это не делает их такими уж явными фаворитами, какими их выставляют эксперты.

Во-первых, в первом круге «Лас-Пальмас» одержал победу со счётом 1:0 в очной встрече. Во-вторых, «Жирона» в текущем сезоне, если брать показатели по всем официальным турнирам, потерпела в полтора раза больше поражений. Конечно, и матчей провела поболее. Однако это не отменяет того факта, что гости чуть стабильнее.

Борьба за выживание снабжает подопечных Диего Мартинеса дополнительными приливами энергии: они проиграли только 4 из 12 предыдущих матчей Примеры. И только одна из ознаменовавшихся поражением встреч не получилась близкой — с лидирующим мадридским «Реалом» (1:4). Даже для середняка результаты весьма приличные. Как можно списывать такую бойкую команду со счетов?

«Жирона» за этот же период времени потерпела шесть поражений. Помимо «Лас-Пальмаса», уступила «Реалу Сосьедад» (0:1), мадридскому «Реалу» (0:3), «Мальорке» (1:2), «Севилье» (1:2) и «Райо Вальекано» (1:2). Можно было не перечислять поражения, но так нагляднее видно недуг каталонцев. У них очень плохо обстоят дела с результативностью.

Подопечные Мичела Санчеса на дистанции забивают чуть чаще, чем «Лас-Пальмас» (в среднем 1,3 мяча за матч). Однако бо́льшая часть голов приходится на долю не обладающих надёжной защитой команд. Как только попадается организованно обороняющийся соперник, в атаке начинается хаос и наблюдается безыдейность.

Перестал выделяться Виктор Цыганков. В этом сезоне в составе «Жироны» он провёл 15 игр, в которых набрал только три очка. Конечно, надо сказать, что наложили отпечаток на тонус украинского футболиста травмы. Но сокомандники часто не понимают его задумок, и этот факт влияет на игру.

Может быть, родные стены помогут каталонцам избежать поражения, но уверенности в этом нет совсем. На своём поле они выступают не сильно лучше, чем в гостях. Предлагаем проверить тотал меньше 2.5 мяча. Скорее всего, матч будет складываться по сценарию предыдущей очной встречи, и результат вполне может быть похожим.

«Лас-Пальмас» пропустил больше одного гола только в 5 из 13 предыдущих матчей чемпионата Испании. Во всех пяти случаях в соперниках были сильные клубы, обладающие мощным нападением. «Жирону» же в сегодняшнем виде к числу таковых язык отнести не повернётся.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.05.