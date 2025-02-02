«Кальяри» — «Лацио». «Милан», бери пример с Рима

В понедельник, 3 февраля, в матче 23-го тура итальянской Серии А «Кальяри» примет «Лацио». Встреча пройдёт на стадионе «Унипол Домус» в Кальяри. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск. Главный судья — Джанлука Манганьелло.

Коэффициенты на матч Серии А «Кальяри» — «Лацио» 3 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Лацио» предлагается с коэффициентом 2.10, что равно приблизительно 47% вероятности. Победа «Кальяри» оценивается коэффициентом 3.80 — в районе 25%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.50, что составляет примерно 28%.

В то же время аналитики сомневаются, что матч «Кальяри» — «Лацио» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.71.

Прогноз на матч 23-го тура чемпионата Италии «Кальяри» — «Лацио» (03.02.2025)

Нельзя сказать, что «Кальяри» проводит неудачный сезон, а «Лацио» — великолепный. Просто конкуренция в нижней части турнирной таблицы Серии А высока, в то время как добрая половина грандов выглядят невнятно. «Орлы» благополучно этим пользуются. Располагаются в зоне попадания в Лигу чемпионов, на четвёртой строчке.

Мало кто ожидал, что Марко Барони практически с нуля сможет создать способную бороться за путёвку в еврокубки команду. Но у него получилось. Наблюдается постоянный прогресс футболистов, улучшается сыгранность, растёт глубина состава. И всё это сопровождается привлекательным рисунком игры, в котором отлично сочетаются острые атаки и слаженные оборонительные действия.

Если бы не травмы, положение небесно-голубых в турнирной таблице первенства было бы ещё устойчивее. Из-за кадровых потерь и сложного календаря римляне потеряли много очков на последнем отрезке: три победы и две ничьих против четырёх поражений. Для «Кальяри» такой график является нормой. Марко Барони же нужны результаты лучше. Отрыв от «Фиорентины» и «Ювентуса» стал опасно мал.

«Кальяри» не может чувствовать себя в безопасности. От зоны вылета его отделяет одно очко. Борьба за выживание вынуждает команду выкладываться если не на максимум, то близко к этому. Бюджет очень ограниченный, поэтому приходится искать ресурсы внутри и вывозить за счёт самоотдачи. Не всегда, но получается.

Красно-синие проиграли только один из четырёх предыдущих матчей первенства. Уступили «Торино» (0:2). Вничью сыграли с «Миланом» (1:1). А победили прямых конкурентов: «Монцу» (2:1) и «Лечче» (4:1). Бо́льшую часть очков, конечно же, набирают в играх с соперниками из нижней части турнирной таблицы.

Ничья с «Миланом» — редкий случай. Это не столько заслуга красно-синих, сколько неудачное выступление «россонери». Сержиу Консейсау остался очень недоволен игрой подопечных в первом тайме. Во втором они нанесли 16 ударов, восемь из которых пришлись в створ, но не смогли дожать доигрывающий матч на морально-волевых качествах «Кальяри».

За напористость и характер красно-синим стоит отдать должное. Однако для «Лацио» они являются весьма удобным соперником: «орлы» выиграли 10 из 11 последних очных встреч в Серии А. Ещё одна ознаменовалась ничьей. Разница в классе громадна. Не ждём, что «Кальяри» сотворит сенсацию.

Ставка: победа «Лацио» за 2.10.