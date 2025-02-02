«Салават Юлаев» — «Металлург». Остро и с голами. Впрочем, как и всегда

Понедельник — день тяжёлый. Но только не для поклонников отечественного хоккея. Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги мчится к финишу, до конца осталось меньше двух месяцев. 3 февраля на льду стадиона «Уфа-Арена» состоится матч «Салават Юлаев» — «Металлург». Стартовое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча КХЛ «Салават Юлаев» — «Металлург» 3 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, но едва заметное предпочтение отдают принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Салавата Юлаева» в основное время предлагается с коэффициентом 2.40, что приблизительно равно 41% вероятности. Победа «Металлурга» по итогам трёх периодов оценивается в 2.75 — 36% вероятности.

Если соперникам придётся провести овертайм, сыграет коэффициент 3.70. Серия послематчевых буллитов идёт в букмекерских линиях за 7.10. Вместе с тем аналитики прогнозируют, что встреча регулярного чемпионата КХЛ в Уфе получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.36, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.55.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Металлург» (03.02.2025)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 03 февраля 2025, понедельник. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Салават Юлаев» закончил выездную серию на мажорной ноте. В последнем матче в Омске одолел местный «Авангард» со счётом 4:2. Любопытно, что к 42-й минуте игра складывалась удачно, уфимский клуб вёл 3:0. Да и статистическое преимущество говорит само за себя. В его пользу и броски по воротам (30-22), и выигранные вбрасывания (35-28).

Победа позволила избежать серии поражений, ведь до того подопечные Виктора Козлова проиграли в Санкт-Петербурге СКА (2:3), а в Казани — «Ак Барсу» (3:4 ОТ). Возвращение домой, да ещё и после победной встречи с «Авангардом», может положительно сказаться на дальнейшем выступлении коллектива.

«Металлург», в свою очередь, после домашней победы над минским «Динамо» (4:1) начал гостевое турне. И начал отлично! В Ярославле забрал все очки у «Локомотива», который на данный момент с отрывом возглавляет сводную таблицу КХЛ. С одной стороны, игра была равна, а с другой — гости уже на 34-й минуте сделали счёт 3:0 в свою пользу.

И «Авангард», и уж тем более «Локомотив» являются сильными и крайне опасными оппонентами. Однако, как мы видим, даже за неполную встречу хоккеисты «Салавата Юлаева» и «Металлурга» сумели забросить по три шайбы. Это говорит как минимум о том, что прямо сейчас серьёзных игровых проблем нет ни у кого Следовательно — матч получится острый.

История противостояний — тоже своего рода лакмусовая бумажка. Конечно, в последнее время больше везёт магнитогорской команде, однако в целом победы распределяются примерно поровну. Кроме того, обычно забивает и одна, и другая сторона. Причём много. Например, в четырёх из пяти прошлых встреч с лихвой пробивался «верх» по голам.

В предстоящем матче в основное время «СЮ» и «Магнитка» спокойно могут забросить минимум по две шайбы. Коэффициент букмекеры дают скромный, но приемлемый. Вполне можно взять. А если думать над именем победителя, то здесь стоит обратить внимание на последние игры соперников. Хозяева играли 29 января, а гости — 1 февраля. То есть у первых может быть преимущество в свежести.

Ставка: обе забросят больше 1.5 шайбы за 1.70.