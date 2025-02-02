Симеоне или Захарян — кто помешает «эль класико» в финале Кубка Испании?

В розыгрыше Кубка Испании наступает самая жаркая пора — впереди четвертьфиналы. До этой стадии не добрался ни один клуб низших дивизионов, так что чемпион этого сезона точно станет представлять Примеру. Но кто это будет?

Четвертьфиналы Кубка Короля пройдут 4-6 февраля. Эта стадия будет состоять из одной игры. Пары выглядят следующим образом:

«Атлетико» — «Хетафе»;

«Леганес» — «Реал»;

«Реал Сосьедад» — «Осасуна»;

«Валенсия» — «Барселона».

Если фавориты будут побеждать, то уже в полуфинале мы увидим мадридское дерби «Атлетико» — «Реал», а в финале может быть и «эль класико». Но будет ли так?

Пока что фаворитом букмекеры считают «Реал». На команду Карло Анчелотти дают коэффициент 2.70. В последнем туре Примеры «Королевский клуб» обидно уступил «Эспаньолу» (0:1), да ещё и лишился Антонио Рюдигера. Так что «Леганесу» не позавидуешь. Этот клуб борется за выживание, с одной стороны, есть шанс дойти до полуфинала Кубка, проявить себя, с другой — в приоритете, у команды, конечно, чемпионат. Из плюсов у «Леганеса» только домашнее поле да на один день больше на восстановление. Аналитики же дают на чемпионство этой команды коэффициент 35.00 — самый высокий из всех.

Разумеется, где «Реал», там и «Барселона» рядом. Правда, в команду Ханс-Дитера Флика букмекеры верят чуть меньше в сравнении с их принципиальными соперниками. На каталонцев можно поставить за 3.00. В четвертьфинале они будут играть также с командой, для которой главная задача — выжить в элите. Это «Валенсия». «Летучие мыши» ушли с последнего места, но находятся в опасной зоне. Любопытно, что команды встречались совсем недавно в чемпионате Испании. И там «Барса» камня на камне не оставила от соперника — 7:1.

Так что шансы «Валенсии» выиграть Кубок невысоки, их оценили в 20.00.

Третий фаворит турнира — конечно же, мадридский «Атлетико». Команда Диего Симеоне совсем недавно выдала шикарную серию из 15 побед, играет на три фронта и пока делает это успешно. Шансы «матрасников» взять Кубок Короля оценили в 5.50. Правда, соперник у «Атлетико» крайне неприятный — «Хетафе». Хавьер Бордалас лепит колючую команду из очень ограниченного материала. При этом манеры игры у «Хетафе» простая — не дать ничего создать сопернику. Шансы выиграть турнир у Бордаласа и компании невысоки — коэффициент 25.00, но помотать нервы как минимум «Атлетико» они точно способны.

А что же Арсен Захарян и его «Реал Сосьедад»? Возможно, россиянин наконец дебютирует в этом сезоне именно в Кубке Испании. Здесь самая ровная пара: соперники команды Иманоля Альгуасиля — «Осасуна». Между этими командами всего одно очко в Примере. Шансы клуба из Сан-Себастьяна чуть выше, на них можно поставить за 15.00. На команду из Памплоны можно заключить пари на 20.00. Будем верить, что Захарян получит свой шанс и внесёт свою лепту в путь «Реала Сосьедад».