«Зенит» — ЦСКА. Наконец-то можно не сдерживаться

В официальных играх команды были внимательны. Здесь же будут голы.

4 февраля состоится матч группового этапа Зимнего Кубка РПЛ, в котором померяются силами петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Встреча пройдёт на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби, ОАЭ). Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск. Главный судья — Артём Чистяков.

Коэффициенты на матч Зимнего Кубка РПЛ «Зенит» — ЦСКА 4 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами петербуржцев. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.77, что равно 55% вероятности. Победа ЦСКА оценивается коэффициентом 4.30 — в районе 20%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.00, что составляет 25%.

В то же время аналитики считают, что матч «Зенит» — ЦСКА получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.74. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70.

Прогноз на матч Зимнего Кубка РПЛ «Зенит» — ЦСКА (04.02.2025)

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа B Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа B 04 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

ЦСКА уже успел провести один матч Winline Зимнего Кубка РПЛ, в котором обыграл «Ростов» (1:0). Ещё армейцы в контрольных встречах победили АГМК (4:1) и «Ордабасы» (3:0). После игры с ростовчанами Марко Николич заявил, что весьма доволен характером. Он отметил, что команда старается, усердно работает и очень мотивирована. Конкуренция здоровая.

Расстроен сербский специалист разве что отсутствием усиления. Он подчеркнул нехватку качественного нападающего и нужду делать ставку на молодёжь. С другой стороны, и серьёзных кадровых потерь не наблюдается. Это очень хорошо. Нарабатывается сыгранность, футболисты набирают форму и привыкают к новой схеме игры. Грех жаловаться.

Да, кстати, на сборах Николич решил перейти на раскладку с ромбом в середине поля и четырьмя защитникам. Пока что у новой схемы негативных сторон не наблюдается. Во всяком случае они не бросаются в глаза. Стал продуктивнее смещённый на позицию «десятки» Миралем Пьянич. Из работы на тренировках и по игре с «Ростовом» тренер сделал вывод, что босниец набирает форму.

«Зенит» на сборах провёл на один товарищеский матч больше, но ещё не сыграл в Зимнем Кубке РПЛ. Да и результаты хуже: одна победа, одна ничья и два поражения. Встречу с «Ноа» (1:2) за скобки не будем выносить. Хоть состав и не был основным, но несколько ведущих футболистов в нём присутствовали. И потом — у петербуржцев такая длина скамейки запасных, что второй состав мало чем уступает стартовому.

У действующего чемпиона в этом сезоне много что не получается. В двух предыдущих турах РПЛ он уступил «Крыльям Советов» (2:3) и «Акрону» (1:2). И нет уверенности, что после перерыва дела пойдут на лад. «Зенит» расстался с Клаудиньо и Артуром. Плюс летом уйдёт Вендел. А новобранец пока только один — Луис Энрике.

Сергей Семак ждёт ещё несколько трансферов, но пока всё внимание на адаптацию новобранца, а также на поиск подходящей замены Клаудиньо по позиции. Могут возникнуть трудности. Тем более, в отличие от ЦСКА, «Зенит» ослаблен кадровыми потерями. В лазарете много игроков оборонительного плана.

ЦСКА и «Зенит» — принципиальные соперники, но всё же встреча носит товарищеский характер. Это не значит, что команды покажут скучный футбол. Просто заключать пари на чью-либо победу — занятие авантюрное. В приоритете не результат, а улучшение качества игры, а также развитие молодёжи. Лучше возьмём ОЗ + ТБ 2.5 мяча.

Последние семь очных встреч получились малорезультативными, но это всё были официальные игры. В предыдущих двух контрольных соперники достигли планки в три гола. С результативностью дела у них дела обстоят отлично. В среднем за матч в РПЛ петербуржцы забивают два гола, армейцы не сильно меньше — 1,5.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.10.