«Атлетико» — «Хетафе». А не замахнуться ли на требл?

Во вторник, 4 февраля, в матче 1/4 финала Кубка Испании встретятся мадридский «Атлетико» и «Хетафе». Игра пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток запланирован на 23:30 мск.

Коэффициенты на матч Кубка Испании «Атлетико» — «Хетафе» 4 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Атлетико» предлагается с коэффициентом 1.53, что составляет приблизительно 65% вероятности. Победа «Хетафе» оценивается коэффициентом 7.20 — в районе 13%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.10, что составляет около 22%.

В то же время аналитики считают, что матч «Атлетико» — «Хетафе» в Кубке Испании не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.68, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.27. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.33.

Прогноз на матч Кубка Испании «Атлетико» Мадрид — «Хетафе» (04.02.2025)

Победив на днях «Мальорку» (2:0), «матрасники» сократили отставание в турнирной таблице Примеры от лидирующего «Реала» до одного очка. Через четыре дня после встречи с «Хетафе» их ждёт выездное дерби с «Реалом» в Ла Лиге. Вообще, за двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь. Или на опытного Диего Симеоне эта поговорка не распространяется?

«Атлетико» собрал лучший состав за долгие годы. Глубина не хуже, а может быть, даже лучше, чем у «Реала» и «Барселоны». Симеоне очень грамотно использует ротацию. Его подопечные преуспевают везде: в Кубке Испании, Примере и Лиге чемпионов. В раздевалке царит идиллия.

«Атлетико» уступил всего лишь четыре раза в этом сезоне и шесть раз сыграл вничью. Бо́льшую часть очков потерял на выезде: на своём поле всего лишь одно поражение и три ничьих. Мадридцы показывают очень уверенную игру и много забивают (в среднем два гола за игру). Попробуй их останови.

«Хетафе» пробовал, не получилось: потерпел поражение со счётом 0:1. Счёт не отражает происходившего на поле. «Матрасники» доминировали, выглядели на голову сильнее. Тёмно-синие нанесли всего-навсего семь ударов, и лишь один из них пришёлся в створ.

История очных встреч, в общем-то, всецело на стороне мадридцев. За последние 12 лет тёмно-синие не обыграли их ни разу (22 поражения и шесть ничьих). Даже в товарищеских матчах мадридцы не давали слабину. И уж тем более вряд ли ударят в грязь лицом на «Цивитас Метрополитано» в Кубке Испании.

Единственное — есть сомнения, что у «Атлетико» получится одержать результативную победу. «Хетафе» предельно прагматичен: всего лишь два раза в этом сезоне команда пропустила больше одного мяча за встречу и только пять раз забила больше. Так что возьмём П1 + ТМ 3.5 мяча.

Ставка: победа «Атлетико» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.04.