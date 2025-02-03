ЦСКА — «Авангард». Илья Воробьёв воспользуется форой

У москвичей банально больше времени на отдых.

4 февраля состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором столичный ЦСКА примет омский «Авангард». Встреча пройдёт на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве. Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч КХЛ ЦСКА — «Авангард» 4 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу ЦСКА в основное время предлагается с коэффициентом 2.23, что составляет приблизительно 42% вероятности. Победа «Авангарда» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 3.00 (около 32% вероятности). Поставить на ничью можно за 3.60 (примерно 26%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча ЦСКА — «Авангард» получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.30, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.57. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 11.0. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 6.90.

Прогноз на матч КХЛ ЦСКА Москва — «Авангард» Омск (04.02.2025)

В верхней части турнирной таблицы Западной конференции весело: «Локомотив» ушёл в отрыв, но зато между шагающими следом ЦСКА, московским «Динамо», «Спартаком», «Северсталью» и СКА идёт ожесточённая борьба. У соперников по 65-67 очков. Конкуренция подстёгивает.

Красно-синие неудачно начали год (с четырёх поражений подряд), но уже приступили к выправлению ситуации: выиграли четыре из семи предыдущих матчей. В двух последних крупно победили на своём льду «Северсталь» (6:1) и «Торпедо» (6:1). А все три поражения потерпели в гостях. Желание порадовать родных болельщиков — ключевой фактор.

Подопечные Ильи Воробьёва выиграли 15 из 23 матчей дома по итогам 60 минут. И только четыре поражения потерпели в основное время. Ощущая поддержку болельщиков, московские армейцы выступают с большей уверенностью и самоотдачей. Допускают меньше ошибок в целом, а нижние звенья с лучшим рвением выполняют свою работу.

«Авангард» тоже весьма опасен на своём льду. А вот с выездными матчами дела обстоят плоховато: проиграли 11 из 22 в основное время. Немалая часть гостевых побед была одержана сразу после назначения Ги Буше. Команда ощущала воодушевление, прекрасно осуществляла задумки и рекомендации канадского специалиста. Даже постоянная тасовка звеньев была принята хорошо.

Однако долго так продолжаться не могло. Всё начало запутываться. И как только что-то стало не получаться, вдохновение ушло. Вернулись проблемы. При этом в последнем с минским «Динамо» потратили много сил, дело дошло до овертайма. А ведь ещё энергию отнимет перелёт в Москву! Времени на восстановление мало, про подготовку речи вообще не идёт.

Предлагаем рассмотреть пари на лобовую победу хозяев. Во-первых, у ЦСКА дополнительная мотивация взять реванш, ведь в последней встрече в Омске красно-синие уступили со счётом 0:4. Во-вторых, «Авангард» ослаблен из-за тяжёлой травмы лучшего бомбардира Рида Буше. Американец вёл команду за собой, мог в одиночку переломить ход матча и сделать результат. У армейцев же нет столь серьёзных кадровых потерь.

Ставка: победа ЦСКА в основное время за 2.23.