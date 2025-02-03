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«Челси» — «Вест Хэм»: прогноз и ставки на футбол 3 февраля, онлайн-трансляция, смотреть бесплатно

Экспресс на футбол: сегодня фавориты не такие уж фавориты
Михаил Коробов
Экспресс на футбол 3 февраля
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Ну, кроме «Лацио».

Понедельник — день тяжёлый. Если, конечно, не следишь за европейским футболом. Прошедшие выходные были громкие, а на буднях ждут кубковые матчи. Однако ещё не доиграли программу уикенда. 3 февраля состоится сразу несколько интересных матчей с представителями топ-5 первенств Европы. Забираем экспресс на футбол!

Прогноз на матч «Кальяри» — «Лацио»

Италия — Серия А . 23-й тур
03 февраля 2025, понедельник. 22:45 МСК
Кальяри
Кальяри
Не начался
Лацио
Рим
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Мало кто ожидал, что Марко Барони практически с нуля сможет создать способную бороться за путёвку в еврокубки команду. Но у него получилось. Наблюдается постоянный прогресс футболистов, улучшается сыгранность, растёт глубина состава. И всё это сопровождается привлекательным рисунком игры, в котором отлично сочетаются острые атаки и слаженные оборонительные действия.

«Кальяри» же не может чувствовать себя в безопасности. От зоны вылета команду отделяет одно очко. Борьба за выживание вынуждает команду выкладываться если не на максимум, то близко к этому. Бюджет очень ограниченный, поэтому приходится искать ресурсы внутри и вывозить за счёт самоотдачи. Не всегда, но получается.

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За напористость и характер красно-синим стоит отдать должное. Однако для «Лацио» они являются весьма удобным соперником: «орлы» выиграли 10 из 11 последних очных встреч в Серии А. Ещё одна ознаменовалась ничьей. Разница в классе громадна. Не ждём, что «Кальяри» сотворит сенсацию.

Прогноз на матч «Жирона» — «Лас-Пальмас»

Испания — Примера . 22-й тур
03 февраля 2025, понедельник. 23:00 МСК
Жирона
Жирона
Не начался
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Складывается впечатление, будто букмекеры переоценивают возможности «Жироны» и, напротив, недооценивают «Лас-Пальмас». В турнирной таблице чемпионата Испании соперников друг от друга отделяет пять очков. У каталонцев фора, но это не делает их такими уж явными фаворитами, какими их выставляют эксперты.

Во-первых, в первом круге «Лас-Пальмас» одержал победу со счётом 1:0 в очной встрече. Во-вторых, «Жирона» в текущем сезоне, если брать показатели по всем официальным турнирам, потерпела в полтора раза больше поражений. Конечно, и матчей провела поболее. Однако это не отменяет того факта, что гости чуть стабильнее.

Может быть, родные стены помогут каталонцам избежать поражения, но уверенности в этом нет совсем. На своём поле они выступают не сильно лучше, чем в гостях. Предлагаем проверить тотал меньше 2.5 мяча. Скорее всего, матч будет складываться по сценарию предыдущей очной встречи, и результат вполне может быть похожим.

Прогноз на матч «Челси» — «Вест Хэм»

Англия — Премьер-лига . 24-й тур
03 февраля 2025, понедельник. 23:00 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У «Челси» скверное самочувствие: выиграл один-единственный из семи предыдущих матчей в АПЛ и опустился на шестую строчку в турнирной таблице. Думать о чемпионской гонке уже неактуально. Хорошо, если получится в Лигу чемпионов путёвку добыть. А то уже и в это верится с трудом. Впрочем, посмотрим, как пойдёт.

Прямо какой-то подарок для воодушевлённого назначением Грэма Поттера «Вест Хэма». В матче последнего тура АПЛ «молотобойцы» на выезде сыграли вничью с «Астон Виллой» (1:1). Проявили характер: не посыпались, пропустив ранний гол, а затем сравняли счёт на 70-й минуте. Пошла вода горячая!

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Можно проверить Х2 за 3.30. Хотя есть и вариант безопаснее: П2 с форой (+1.5). Коэффициент тоже приличный — 1.96, а рисков меньше. «Аристократы» совсем раскисли под натиском трудностей. Раззадоренные «молотобойцы», наоборот, кажется, обретают себя. Морально гости к встрече готовы лучше.

Экспресс на футбол 3 февраля

Ставка 1: «Лацио» победит в матче с «Кальяри» за 2.10.

Ставка 2: тотал меньше 2.5 мяча в матче «Жирона» — «Лас-Пальмас» за 2.05.

Ставка 3: «Вест Хэм» выиграет с форой (+1.5) у «Челси» за 1.96.

Общий коэффициент: 2.10 х 2.05 х 1.96 = 8.43.

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