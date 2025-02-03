Дубль для Индзаги или красивый финал для Раньери? Чего ждать от Кубка Италии

На этой неделе в Италии стартуют четвертьфиналы Кубка страны. Два из них пройдут сейчас, а вот оставшихся полуфиналистов предстоит ждать до конца месяца. Но это не мешает букмекерам принимать ставки на победителя турнира.

До четвертьфинала добрались практически все гранды. Разве что «Наполи» Антонио Конте выбыл досрочно. Однако у неаполитанцев без еврокубков главная задача — чемпионство, они лидируют в Серии А. В Кубке же пары четвертьфиналистов выглядят следующим образом:

«Лацио» — «Интер»;

«Милан» — «Рома»;

«Аталанта» — «Болонья»;

«Ювентус» — «Эмполи».

По оценке букмекеров, главный фаворит — «Интер», на него можно поставить за 3.00. Действительно, команда Симоне Индзаги обладает самым глубоким и качественным составом, выглядит самой сбалансированной. Но Кубок Италии для «Интера» не в приоритете, ведь есть Серия А и Лига чемпионов. Играть миланцам предстоит с «Лацио», который тоже сражается на три фронта. В чемпионате римляне борются за место в Лиге чемпионов, в Лиге Европы уверенно вышли в следующий раунд. Так что здесь вопрос приоритетов тоже будет стоять довольно остро. Шансы «лациале» оценивают котировкой 9.00.

На туринский «Ювентус» можно сделать ставку за 4.00. Тучи над Тьяго Моттой сгущаются, так что Кубок стал бы неплохой индульгенцией. Туринцы тоже играют на три фронта, но здесь шансы победить, пожалуй, наиболее осязаемые. Тем более что в четвертьфинале у них самый простой соперник — «Эмполи». Команды буквально вчера играли в рамках Серии А, и «Юве» уверенно победил — 4:1. Шансы «Эмполи» выиграть Кубок говорят сами за себя — коэффициент 30.00.

Третий претендент на Кубок Италии в раскладе букмекеров — «Аталанта», вероятность успеха бергамасков оценили котировкой 5.50. Команда Джан Пьеро Гасперини немного притормозила в последнее время, но играть ей предстоит с «Болоньей», которая переживает синдром второго сезона. Поставить на этот клуб можно за 20.00. Шанс «Болоньи», опять же, в том, что Кубок она может поставить в приоритет. Выступления в Лиге чемпионов завершены, а в Серии А будет сложно зацепиться за место в Лиге чемпионов.

Наконец, самая интригующая четвертьфинальная пара — «Милан» против «Ромы». У «россонери» уже есть победа в Суперкубке Италии, но в остальном всё сложно. Плохие выступления в Серии А, внутренние конфликты и туманные перспективы. Шансы подопечных Сержиу Консейсау оценили в 9.00. У «Ромы» сезон тоже турбулентный, перспектив в Серии А нет, но Клаудио Раньери стабилизировал игру, так что почему бы не побороться за Кубок? Вероятность успеха римлян — 13.00. Кубок стал бы красивой точкой в карьере Раньери. А может быть, и запятой? Ведь Клаудио уходил на пенсию уже не один раз.