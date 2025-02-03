«Краснодар» — «Динамо». Смотреть можно со второго тайма

Пока в Европе ждут стадию плей-офф еврокубковых соревнований, наша любимая Российская Премьер-Лига только готовится к возвращению после зимнего перерыва. Команды находятся на сборах, проверяют новичков и оттачивают игровые наработки. Во вторник, 4 февраля, в Абу-Даби, ОАЭ, состоится матч Winline Зимнего Кубка РПЛ «Краснодар» — «Динамо». Стартовый свисток запланирован на 15:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча «Краснодар» — «Динамо» 4 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, но небольшое предпочтение отдают номинальным хозяевам. Сделать ставку на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 2.32, в то время как победа московского «Динамо» оценивается коэффициентом 2.80. Разница в вероятности составляет менее 10%. Ничейный исход доступен за 3.90.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в предстоящем матче. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.48, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.54. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.42. Наиболее вероятным экспертам представляется счёт 1:1, но не исключают и 2:1 в чью-то пользу.

Прогноз на матч Зимнего Кубка РПЛ «Краснодар» — «Динамо» (04.02.2025)

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа A Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа A 04 февраля 2025, вторник. 15:00 МСК Краснодар Краснодар Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Краснодар» уже начал своё выступление на Зимнем Кубке, но потерпел неудачу. В первом матче товарищеского соревнования встречался с московским «Спартаком» и проиграл со счётом 2:3. Примечательно, что до середины второго тайма преимущество на табло было в его пользу, а последний гол случился уже на 90+2-й минуте.

Строго говоря, ничего удивительного здесь нет. Прямо сейчас на результат напрямую влияет физическое состояние футболистов. Тренерский штаб во главе с Мурадом Мусаевым выпустил на первый тайм многих футболистов основной обоймы, а на второй тайм вышло много резервистов. Соперник же поменял свой состав лишь на 59-й минуте, поэтому в концовке был свежее.

Московское «Динамо» только вступает в борьбу за Зимний Кубок, однако может похвастаться победой над петербургским «Зенитом» (3:1) в товарищеском матче, который состоялся в конце января. Столичная команда воспользовалась той же схемой — поменяла состав в перерыве. Вообще не исключено, что мы снова увидим что-то подобное.

Кто бы что ни говорил, а результат на подготовительных сборах должен волновать в последнюю очередь, поскольку сейчас закладывается база на весеннюю часть чемпионата. И в первую очередь надо возвращать футболистам тонус после отпуска. Понятно, что в таких условиях об итоговых цифрах на табло не будет думать ни один тренер. А это предполагает голы.

Любопытно, что в последних матчах «Краснодара» и «Спартака» второй тайм был результативнее первого. Во многом это связано с недостаточным тонусом футболистов. Плюс в первом тайме зачастую всё же выходят игроки основной обоймы. Вряд ли что-то сильно поменяется и теперь. Особенно для краснодарцев, которые пока сидят без трансферов.

Соответственно, в предстоящем матче Зимнего Кубка логично ждать более открытую и результативную игру после перерыва. Не исключено, что счёт откроют уже в первом тайме, однако бо́льшую часть мячей увидим во втором. Общий же тотал легко может перевалить за 2.5 мяча. Вероятный итоговый счёт — 2:1 в чью-то пользу. Фаворита в данном случае нет.

Ставка: второй тайм результативнее первого за 1.92.