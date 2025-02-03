«Аталанта» — «Болонья». Матч, который скрасит будни

Пока еврокубковые соревнования отдыхают после общего этапа и готовятся к стадии плей-офф, в календаре образовалось небольшое окошко. Отдых? Конечно, нет. Кубковые встречи на внутренней арене! Во вторник, 4 февраля, на стадионе «Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо состоится матч четвертьфинала Кубка Италии «Аталанта» — «Болонья». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча Кубка Италии «Аталанта» — «Болонья» 4 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Аталанты» в основное время предлагается с коэффициентом 1.77, что приблизительно равно 56% вероятности. Победа «Болоньи» по итогам 90 минут оценивается коэффициентом 4.70 — чуть больше 20%. Ничья доступна за 3.90.

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что матч четвертьфинала Кубка Италии получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.83. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.79. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1 или 1:0 в пользу хозяев.

Прогноз на матч 1/4 финала Кубка Италии «Аталанта» — «Болонья» (04.02.2025)

На первый взгляд соперники достойны друг друга. В чемпионате Италии давно прошли первую половину сезона, а «Аталанта» замыкает тройку лидеров и сохраняет шансы на борьбу за скудетто. При этом квалифицировалась в плей-офф Лиги чемпионов. Пусть придётся сперва пройти через стыки, но это уже достижение.

В этом сезоне бергамаски преимущественно радуют. Конечно, 2025 год начался немного сумбурно. И за Суперкубок Италии в итоге побороться не получилось, и прямому конкуренту в Серии А они проиграли. Однако результат по-прежнему есть, а футбол удаётся показывать яркий. Голы — неотъемлемая часть матчей с их участием.

«Болонья», в свою очередь, из Лиги чемпионов вылетела, заняв в конце общего этапа 28-е место в турнирной таблице. Зато в чемпионате Италии продолжает борьбу как минимум за еврокубки. Отстаёт от топ-6 всего на два очка и имеет игру в запасе. При этом в последнем месяце демонстрирует приличные результаты.

Во-первых, надо сказать, что до сих пор не разу не проиграла после Нового года. Провела семь встреч в разных турнирах и добыла три победы при четырёх ничьих. А ведь некоторые соперники были очень сильные. «Рома» (2:2), «Интер» (2:2), дортмундская «Боруссия» (2:1) — всё это клубы, которые каждый сезон бьются за трофеи.

Во-вторых, надо отметить результативность «Болоньи». На данном отрезке было забито 13 мячей. У «Аталанты» в 2025 году, между прочим, столько же точных ударов. Понятно, что на домашнем стадионе «Аталанта» выступит в роли фаворита и будет играть с позиции силы. Но ведь для «Болоньи» Кубок Италии — единственный шанс на трофей, поэтому она упрётся.

Так что голы в обе стороны в предстоящем матче 1/4 финала можно будет запросто увидеть. Тем более что такое частенько случалось в прошлых очных противостояниях. Да и ставка «обе забьют» сыграла в четырёх из пяти предыдущих матчей обеих команд в разных турнирах. То есть играют сами и дают другим. Тем лучше для нас.

Ставка: обе забьют за 1.79.