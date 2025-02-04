Экспресс на Зимний Кубок РПЛ: «Зенит» и ЦСКА разгулялись, «Динамо» напрягает «Краснодар»

Зимний Кубок РПЛ стартовал. Команды готовятся к возобновлению сезона после зимнего перерыва. А чтобы было интереснее, придумали проводить товарищеский турнир. Сегодня, 4 февраля, состоятся сразу два матча соревнования. Авторы «Чемпионата» составили для вас специальный экспресс.

Прогноз на матч «Зенит» — ЦСКА

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа B Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа B 04 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

На сборах Марко Николич решил перейти на раскладку с ромбом в середине поля и четырьмя защитниками. Пока что у новой схемы негативных сторон не наблюдается. Во всяком случае они не бросаются в глаза. Стал продуктивнее смещённый на позицию «десятки» Миралем Пьянич. Из работы на тренировках и по игре с «Ростовом» тренер сделал вывод, что босниец набирает форму.

Сергей Семак, в свою очередь, ждёт ещё несколько трансферов после покупки Луиса Энрике. Но пока всё внимание на адаптацию новобранца, а также на поиск подходящей замены Клаудиньо по позиции. Могут возникнуть трудности. Тем более, в отличие от ЦСКА, «Зенит» ослаблен кадровыми потерями. В лазарете много игроков оборонительного плана.

Конечно, ЦСКА и «Зенит» — принципиальные соперники, но всё же встреча носит товарищеский характер. Это не значит, что команды покажут скучный футбол. Просто заключать пари на чью-либо победу — занятие авантюрное. В приоритете не результат, а улучшение качества игры и развитие молодёжи. Лучше возьмём ОЗ + ТБ 2.5 мяча.

Прогноз на матч «Краснодар» — «Динамо»

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа A Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа A 04 февраля 2025, вторник. 15:00 МСК Краснодар Краснодар Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Прямо сейчас, после отпуска, на результат напрямую влияет физическое состояние футболистов. Тренерский штаб «Краснодара» во главе с Мурадом Мусаевым выпустил на первый тайм матча со «Спартаком» (2:3) многих футболистов основной обоймы, а на второй тайм вышло много резервистов. Соперник же поменял свой состав лишь на 59-й минуте, поэтому в концовке был свежее.

Московское «Динамо» только вступает в борьбу за Зимний Кубок, однако может похвастаться победой над петербургским «Зенитом» (3:1) в товарищеском матче, который состоялся в конце января. Столичная команда тогда воспользовалась той же схемой — поменяла состав в перерыве. Вообще, не исключено, что мы снова увидим что-то подобное.

Соответственно, в предстоящем матче Зимнего Кубка логично ждать более открытую и результативную игру именно после перерыва. Не исключено, что счёт откроют уже в первом тайме, однако бо́льшую часть мячей увидим во втором. Общий же тотал легко может перевалить за 2.5 мяча. Вероятный итоговый счёт — 2:1 в чью-то пользу. Фаворита в данном случае нет.

Экспресс на Зимний Кубок РПЛ 4 февраля

Ставка 1: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча в матче «Зенит» — ЦСКА за 2.10.

Ставка 2: второй тайм результативнее первого в матче «Краснодар» — «Динамо» за 1.92.

Общий коэффициент: 2.10 х 1.92 = 4.03.