Экспресс с коэффициентом 8.14: Симеоне и Гасперини метят в полуфинал

Программа уикенда позади, понедельник тоже пережили. Самое время отправиться в Италию и Испанию, где проводятся кубковые матчи. А если ещё следите за отечественным хоккеем — не упустите экспресс на главные спортивные события вторника, 4 февраля, от авторов «Чемпионата».

Прогноз на матч «Атлетико» — «Хетафе»

«Атлетико» собрал лучший состав за долгие годы. Глубина не хуже, а может быть, даже лучше, чем у «Реала» и «Барселоны». Симеоне очень грамотно использует ротацию. Его подопечные преуспевают везде: в Кубке Испании, Примере и Лиге чемпионов. В раздевалке царит идиллия. Попробуй их останови!

«Хетафе» пробовал и раньше — не получилось: потерпел поражение 0:1. Счёт не отражает происходившего на поле. «Матрасники» доминировали, выглядели на голову сильнее. Тёмно-синие нанесли всего-навсего семь ударов, и лишь один из них пришёлся в створ. Кстати, история очных встреч, в общем-то, всецело на стороне мадридцев.

Единственное — есть сомнения, что у «Атлетико» получится одержать результативную победу. «Хетафе» предельно прагматичен: всего лишь два раза в этом сезоне пропустил больше одного мяча за встречу и только пять раз забил больше. Так что возьмём П1 через тотал меньше 3.5 мяча.

Прогноз на матч «Аталанта» — «Болонья»

В этом сезоне «Аталанта» преимущественно радует. Конечно, 2025 год начался немного сумбурно. И за Суперкубок Италии в итоге побороться не получилось, и прямому конкуренту в Серии А команда проиграла. Однако результат по-прежнему есть, а футбол удаётся показывать яркий. Голы — неотъемлемая часть матчей с участием бергамасков.

«Болонья», в свою очередь, до сих пор ни разу не проиграла после Нового года. Провела семь встреч в разных турнирах и добыла три победы при четырёх ничьих. А ведь некоторые соперники были очень сильные. «Рома» (2:2), «Интер» (2:2), дортмундская «Боруссия» (2:1) — всё это клубы, которые каждый сезон бьются за трофеи.

Понятно, что на домашнем стадионе «Аталанта» выступит в роли фаворита и будет играть с позиции силы. Но ведь для «Болоньи» Кубок Италии — единственный шанс на трофей, поэтому она упрётся. Так что голы в обе стороны в предстоящем матче 1/4 финала можно будет запросто увидеть. Тем более что такое частенько случалось в прошлых очных противостояниях.

Прогноз на матч ЦСКА — «Авангард»

Красно-синие неудачно начали год (с четырёх поражений подряд), но уже приступили к выправлению ситуации: выиграли четыре из семи предыдущих матчей. В двух последних крупно победили на своём льду «Северсталь» (6:1) и «Торпедо» (6:1). А все три поражения потерпели в гостях. Желание порадовать родных болельщиков — ключевой фактор.

Омичи тоже весьма опасны на своём льду. А вот с выездными матчами дела обстоят плоховато: проиграли 11 из 22 в основное время. Немалая часть гостевых побед была одержана сразу после назначения Ги Буше. Команда ощущала воодушевление. Однако долго так продолжаться не могло. Всё начало запутываться. И как только что-то стало не получаться, вдохновение ушло.

Предлагаем рассмотреть пари на лобовую победу хозяев. Во-первых, у ЦСКА дополнительная мотивация взять реванш, ведь в последней встрече в Омске армейцы уступили со счётом 0:4. Во-вторых, «Авангард» ослаблен из-за тяжёлой травмы лучшего бомбардира Рида Буше. Американец вёл команду за собой, мог в одиночку переломить ход матча и сделать результат.

Экспресс на матчи 4 февраля

Ставка 1: «Атлетико» обыграет «Хетафе», но тотал будет меньше 3.5 мяча за 2.04.

Ставка 2: обе забьют в матче «Аталанта» — «Болонья» за 1.79.

Ставка 3: победа ЦСКА в основное время в матче с «Авангардом» за 2.23.

Общий коэффициент: 2.04 х 1.79 х 2.23 х = 8.14.