«Ньюкасл» — «Арсенал». После 5:1 с «Ман Сити» нет ничего невозможного

5 февраля состоится ответный матч 1/2 финала Кубка лиги Англии, в котором «Ньюкасл» примет лондонский «Арсенал». Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в городе Ньюкасл-апон-Тайн. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Кубка лиги Англии «Ньюкасл» — «Арсенал» 5 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 2.23, что составляет приблизительно 44% вероятности. Победа «Ньюкасла» оценивается коэффициентом 3.30 — в районе 30%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.50, что составляет примерно 26%.

В то же время аналитики сомневаются, что матч «Ньюкасл» — «Арсенал» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70.

Прогноз на матч Кубка лиги Англии «Ньюкасл» — «Арсенал» (05.02.2025)

Первый матч «Ньюкасл» выиграл со счётом 2:0. Он пребывал на подъёме, чувствовал себя неуязвимым: одержал шесть побед подряд в АПЛ, поднялся на пятую строчку в турнирной таблице. К домашнему матчу с «Борнмутом» подопечные Эдди Хау вообще подходили с лучшим графиком в стране! Однако потерпели поражение с разгромным счётом 0:4.

У ведущих футболистов, в частности у Александера Исака и Энтони Гордона, израсходовался запас сил. Они и так на славу потрудились, чтобы приблизить клуб к зоне Лиги чемпионов. Шведский нападающий выдал восьмиматчевую голевую серию в АПЛ. А 23-летний англичанин в шести играх первенства подряд совершал результативные действия. Пора и честь знать.

Своё поле перестало быть местом силы для «сорок». На днях они дома в АПЛ уступили «Фулхэму» (1:2). Соперник владел инициативой бо́льшую часть встречи и был лучше практически по всем статистическим показателям. В ответной встрече с «Арсеналом» подопечным Хау придётся терпеть и надеяться, что получится удержать задел. Но вряд ли удастся.

«Арсенал» не знает поражений в чемпионате Англии уже 14 встреч кряду. В матче предыдущего тура разгромил «Манчестер Сити» со счётом 5:1!.. Гордость Хосепа Гвардиолы была задета. Для «горожан» это унижение. А вот для «канониров», напротив, мощный эмоциональный заряд, платформа для укрепления менталитета и прогресса молодёжи. Два из пяти голов забили футболисты, которым ещё даже 19 нет.

Ранее подопечных Микеля Артеты нередко подводило завершение. Только по этой причине они отстают от лидирующего «Ливерпуля» на шесть очков, плюс у мерсисайдцев игра в запасе. Качество футбола лондонцев не хуже, а может быть, даже лучше. Они шикарно находят пространство, исправно создают уйму моментов, очень опасны на стандартах и в контратаках.

Матч с «Манчестер Сити» примечателен тем, что «канониры» в концовке реализовали практически всё. Последние два гола забили внешне очень спокойно. Сначала Кай Хаверц хладнокровно на технику положил мяч аккуратно в угол, затем 17-летний Итан Нванери повторил тот же трюк, но с более дальней дистанции. Прорвало. Почувствовали уверенность, обрели внутренний покой.

Можно заключить пари на то, что «Арсенал» выйдет в финал Кубка лиги Англии, за 5.70. Или же проверить просто лобовую победу гостей, коэффициент тоже вполне приличный — 2.23. Отыграть разницу в два мяча — это задача повышенной сложности, но для лондонцев после разгромной победы над «Манчестер Сити» стёрта грань невозможного.

Ставка: «Арсенал» выйдет в финал за 5.70.