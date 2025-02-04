«Милан» — «Рома». Мотивация Консейсау — ничто, мудрость Раньери — всё

Римляне прогрессируют, а у миланцев снова всё валится из рук.

В среду, 5 февраля, в матче 1/4 финала Кубка Италии померяются силами «Милан» и «Рома». Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Кубка Италии «Милан» — «Рома» 5 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитом «Милан». Сделать ставку на победу «россонери» в основное время предлагается с коэффициентом 2.05, что составляет приблизительно 47% вероятности. Победа «Ромы» по итогам 90 минут оценивается коэффициентом 3.70 — в районе 27%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.60.

В то же время аналитики сомневаются, что матч «Милан» — «Рома» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.72.

Прогноз на матч четвертьфинала Кубка Италии «Милан» — «Рома» (05.02.2025)

Соперники подходят к матчу с низким зарядом аккумулятора. Наверняка будет ротация, но осторожная, не глобальная. Желание поднять Кубок Италии над головой преобладает. Особенно у располагающихся на девятом месте в турнирной таблице римлян. Миланцам пока ещё можно думать о попадании в Лигу чемпионов.

«Россонери» уже выиграли в этом сезоне трофей — Суперкубок Италии. Причём сразу же после назначения Сержиу Консейсау. Ключевым аспектом стало умение португальского специалиста мотивировать: в финале турнира с «Интером» миланцы отыгрались с 0:2. В итоге одержали победу даже не в дополнительное, а в основное время. Перепахали всё поле, но добыли результат.

Однако позднее выяснилось, что у прямолинейности и харизматичности Консейсау есть и другая, малоприятная сторона. У него получилось поладить далеко не со всеми футболистами. Начались будни Серии А, воодушевление игроков стало сходить на нет. Возникли конфликты. Мотивирующие слова португальца перестали оказывать былое влияние.

В трёх предыдущих турах чемпионата Италии «россонери» без шансов уступили «Ювентусу» (0:2), с большим трудом победили «Парму» (3:2) и сыграли вничью в дерби с «Интером» (1:1). «Нерадзурри» доминировали. Мяч то и дело попадал в каркас ворот и в Мика Меньяна. В этот раз везение оказалось на стороне «россонери», но перспективы так себе.

«Рома» смотрится значительно интереснее. Опытный Клаудио Раньери быстро разобрался что к чему: беспроигрышная серия «волков» в чемпионате Италии насчитывает уже семь игр (четыре победы и три ничьих). Плюс в Лиге Европы уверенно победили франкфуртский «Айнтрахт» (2:0). Всё потому, что в фундамент заложена не мотивация, а дисциплина.

Хотя характера у римлян не меньше, чем у «россонери». Они заставили «Наполи» всем составом сесть в оборону и пытаться удержать минимальное преимущество в счёте. Сдержать натиск у неаполитанцев всё же не получилось. На 90+2-й минуте подопечные Раньери сравняли счёт и продолжили давить. Будь больше времени, может быть, даже победили бы.

Футболисты «Ромы» очень слаженно атакуют и обороняются. Прибавляют ранее редко получавшие игровое время футболисты, в частности экс-нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов. Всё потому, что Раньери грамотно использует ротацию. За счёт этого получается преуспевать во всех турнирах.

Странно, что букмекеры дают такой высокий коэффициент на победу «Ромы». По игре она смотрится лучше, да и атмосфера в раздевалке куда позитивнее, нежели у «Милана». Предлагаем заключить пари на то, что римляне как минимум не проиграют в основное время.

Ставка: «Рома» не проиграет в основное время за 1.82.