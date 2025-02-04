«Леганес» — «Реал». «Сливочные» пострашнее «Барселоны» и «Атлетико»

В среду, 5 февраля, в матче 1/4 финала Кубка Испании «Леганес» примет мадридский «Реал». Встреча пройдёт на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» в городе Леганес. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Кубка Испании «Леганес» — «Реал» 5 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитом «Реал». Сделать ставку на победу «сливочных» предлагается с коэффициентом 1.43, что составляет приблизительно 69% вероятности. Победа «Леганеса» оценивается коэффициентом 7.50 — в районе 13%. Ничейный исход можно найти в линии за 5.20, что составляет примерно 18%.

В то же время аналитики считают, что матч «Леганес» — «Реал» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.40, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.62. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.78.

Прогноз на матч четвертьфинала Кубка Испании «Леганес» — «Реал» Мадрид (05.02.2025)

«Леганес» скромненько располагается на 15-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. Мадридский «Реал» ведёт борьбу с «Атлетико» и «Барселоной» за золотые медали. Соперники из разных весовых категорий. Однако на фоне последних событий встреча приковывает к себе повышенное внимание.

Ажиотаж вызван победами «Леганеса» в матчах с мадридским «Атлетико» (1:0) и «Барселоной» (1:0), а также поражением самого «Реала» на днях в игре с «Эспаньолом» (0:1), который просто пытается выжить. Какова вероятность ещё одной сенсации? Давайте разбираться.

В первом круге чемпионата Испании мадридцы победили со счётом 3:0, несмотря на то что встреча проходила в Леганесе. «Сливочные» безоговорочно доминировали и вполне могли забить больше. В некоторых эпизодах подвело завершение.

Проблемы с реализацией докучают «галактикос» на протяжении всего сезона. Немало моментов упустил Килиан Мбаппе. Впрочем, он уже встал на путь исправления: достиг планки в 15 голов в Примере. А вот с травмами ситуация становится только хуже. У Карло Анчелотти в обойме осталось совсем мало защитников. В игре с «Эспаньолом» получил травму Антонио Рюдигер.

Удачное стечение обстоятельств для «Леганеса», который набрал весьма неплохой ход: проиграл только один из четырёх предыдущих матчей чемпионата Испании. Вничью сыграл с «Эспаньолом» (1:1) и «Атлетиком» (0:0), победил мадридский «Атлетико» (1:0), а уступил «Райо Вальекано» (0:1). Неплохой отрезок.

Только вот стабильностью «Леганес» не блещет. Нападение некоторых соперников у подопечных Борхи Хименеса получается обезоружить, но далеко не всех. От «Жироны» пропустили четыре мяча, от «Реала Сосьедад» — три, от «Вильярреала» — пять. Ну и, как мы помним, ещё три получили от мадридского «Реала».

Несмотря на кадровые потери и нередко возникающие проблемы с завершением, «Реал» видится явным фаворитом. Во встрече с «Эспаньолом» мадридцы создали на 1.78 xG. Нанесли 21 удар. Треть их них пришлась в створ. Самое главное, что игрового кризиса нет. Моменты есть, и на дистанции результаты отличные.

Берём П2 + ТБ 2.5 мяча. Во-первых, мадридцы будут настроены исправиться за поражение от «Эспаньола». Немного их взбодрит ротация состава. Во-вторых, «Леганес» давненько не пропускал много. А ресурсов у клуба совсем мало, долго держать планку проблематично.

Ставка: победа «Реала» и тотал больше 2.5 мяча за 2.04.