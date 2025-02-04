«Байер» — «Кёльн». Кубок Германии лишним не будет

На 5 февраля запланированы матчи 1/4 финала кубковых соревнований в разных ведущих футбольных странах — Англии, Испании и Италии. Однако недооценивать Кубок Германии тоже не стоит, ведь и здесь бывает весело. В среду на стадионе «БайАрена» местный «Байер» сыграет с «Кёльном». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

Что ждут букмекеры от матча Кубка Германии «Байер» — «Кёльн» 5 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Байера» в основное время предлагается с коэффициентом 1.27, что приблизительно равно 78% вероятности. Победа «Кёльна» по итогам 90 минут оценивается коэффициентом 11.00 — менее 10% вероятности. Ничья идёт за 6.90.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в этом матче Кубка Германии. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.65, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.48. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.88. Наиболее вероятным представляется 2:0 в пользу хозяев.

Прогноз на матч 1/4 финала Кубка Германии «Байер» — «Кёльн» (05.02.2025)

Леверкузенский «Байер» совсем распоясался. В хорошем смысле, разумеется. По итогам общего этапа Лиги чемпионов финишировал в топ-8 и напрямую квалифицировался в 1/8 финала. Кроме того, по-прежнему сохраняет шансы защитить титул чемпиона Германии. Отставание от лидирующей в Бундеслиге «Баварии» составляет всего шесть очков.

Если кажется, что этого мало, то вам не кажется. Хаби Алонсо и его подопечные выбили из Кубка Германии главного конкурента — ту самую «Баварию». Это означает, что серьёзных соперников у них теперь на турнире нет. Разве что в финале попадётся «РБ Лейпциг». Но ведь и тот, мягко говоря, нестабилен. Поэтому есть все шансы поднять над головой трофей.

Результаты у леверкузенской команды соответствующие. Из шести последних встреч в разных турнирах проиграна только одна — мадридскому «Атлетико» (1:2) в Лиге чемпионов. Но и там логичнее смотрелся бы равный счёт 1:1. Плюс надо отдать должное коллективу Диего Симеоне, который проводит сумасшедший сезон. В остальных же случаях — три победы и ничья.

Кроме того, в предстоящем матче четвертьфинала Кубка Германии с «Кёльном» на стороне «Байера» будет домашнее преимущество. А дома клуб очень хорош. В Бундеслиге выиграл 8 из 11 домашних встреч в этом сезоне при 29 забитых мячах. Понятно, что тренерский штаб может прибегнуть к ротации, но лишаться трофея из-за халатности никто не собирается.

Что же может предложить «Кёльн»? Да, пожалуй, ничего, кроме гола. В этом сезоне «Кёльн» — представитель Второй Бундеслиги. С одной стороны, возглавляет турнирную таблицу и метит обратно в главный дивизион. С другой стороны, состав уже не тот. Удивить действующего чемпиона Германии и финалиста Лиги Европы будет трудно.

В предстоящем матче, если не случится никаких форс-мажоров, логично ожидать твёрдой победы хозяев. Вероятно, с разницей в несколько мячей. «Кёльн» может попытаться навязать борьбу, но за «Байер» слишком много переменных в этом уравнении. Так что вряд ли кто-то удивится, когда увидит счёт 4:1 или 3:0 в пользу леверкузенцев. Тем более это было не раз в очных встречах.

Ставка: «Байер» выиграет с форой (-2) за 2.18.