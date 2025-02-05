«Ливерпуль» — «Тоттенхэм». Квадруплу-таки быть!

В четверг, 6 февраля, состоится ответный матч 1/2 финала Кубка лиги Англии, в котором «Ливерпуль» примет лондонский «Тоттенхэм». Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Кубка лиги Англии «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» 6 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» в основное время предлагается с коэффициентом 1.25, что равно 80% вероятности. Победа «Тоттенхэма» по итогам 90 минут оценивается коэффициентом 11.0 — в районе 8%. Ничейный исход можно найти в линии за 6.90.

В то же время аналитики уверены, что матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.26. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.55.

Прогноз на ответный матч Кубка лиги Англии «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» (06.02.2025)

Последние две очные встречи получились совершенно разными по содержанию, хотя обе проходили в Лондоне. В АПЛ мерсисайдцы одержали победу со счётом 6:3. А в первом полуфинальном матче Кубка лиги Англии, несмотря на то что выступили близким к основному составом, уступили 0:1. Итак, впервые в этом сезоне соперники сыграют на «Энфилде».

Во всех официальных турнирах мерсисайдцы потерпели одно-единственное поражение на своём поле, а также два раза сыграли вничью. Арне Слот — чудотворец. В дебютном для нидерландского специалиста сезоне «Ливерпуль» преуспевает во всех турнирах. Всерьёз может замахнуться на квадрупл.

Одержав на днях победу в сложном выездном матче с «Борнмутом» (2:0), «красные» сохранили отрыв от идущего на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии «Арсенала» в шесть очков. При этом есть игра в запасе. Ещё «Ливерпуль» выиграл семь из восьми матчей в Лиге чемпионов. Да его же невозможно остановить!

Главным героем встречи с «Борнмутом» стал Мохамед Салах. Он оформил дубль. Кто бы сомневался. Таким образом, в пятый раз за карьеру преодолел отметку в 20 забитых мячей в чемпионате Англии (21 гол и 13 результативных передач). Только у Гарри Кейна, Серхио Агуэро и Алана Ширера больше сезонов с 20+ голами в АПЛ. Египтянин реально идёт на «Золотой мяч».

«Тоттенхэм» тем временем занимает нишу в нижней части турнирной таблицы чемпионата Англии — а именно располагается на 14-й строчке. Хорошо хоть из Лиги Европы не вылетел. Повезло, получилось раздобыть путёвку сразу в 1/8 финала турнира. Соперники попались весьма удобные.

Оригинальный стиль управления Ангелоса Постекоглу стал малоэффективен. Команда больше не воплощает в жизнь лучшие из его задумок. Сильно подпортили жизнь травмы, конечно, и плохая форма ведущих футболистов. «Шпоры» проиграли 13 из 24 матчей в АПЛ, а также три раза сыграли вничью. Очень-очень плохо.

За этот период лондонцы наколотили 48 голов, что весьма прилично, но и получили целую авоську — 37. «Ливерпуль» забивает чаще (в среднем 2,4 мяча за матч) и пропускает значительно реже (0,8). Он должен уверенно взять реванш и выйти в финал Кубка лиги. Предлагаем даже рассмотреть П1 с форой (-2).

«Шпоры» немного укрепили состав трансферами и даже победили на днях в АПЛ «Брентфорд» (2:0), на выезде. Однако оптимизм быстро развеивается, когда заглядываешь в лазарет. Клуб сильно ослаблен травмами. В Кубке лиги в первую очередь важна глубина состава. У мерсисайдцев она значительно лучше, равно как и рисунок игры, а также показатели на дистанции.

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-2) за 1.96.