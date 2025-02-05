«Реал Сосьедад» — «Осасуна». Захарян вернулся. Но что толку?

Россиянин восстановился, вот только лучше дела от этого не стали.

6 февраля в матче 1/4 финала Кубка Испании встретятся «Реал Сосьедад» и «Осасуна». Баскское дерби пройдёт на стадионе «Реале Арена» в городе Сан-Себастьян. Стартовый свисток запланирован на 21:30 мск. Главный судья — Марио Мелеро Лопес.

Коэффициенты на матч Кубка Испании «Реал Сосьедад» — «Осасуна» 6 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Реала Сосьедад» предлагается с коэффициентом 1.77, что составляет приблизительно 56% вероятности. Победа «Осасуны» оценивается коэффициентом 5.50 — в районе 18%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.60, что составляет около 26%.

В то же время аналитики считают, что матч «Реал Сосьедад» — «Осасуна» в Кубке Испании не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.67, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.28. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10.

Прогноз на матч Кубка Испании «Реал Сосьедад» — «Осасуна» (06.02.2025)

На днях соперники сталкивались в чемпионате Испании в Памплоне. «Реал Сосьедад» уступил со счётом 1:2, и поражение стало для него третьим в первенстве подряд. Бело-голубые опустились на 11-ю строчку в турнирной таблице, а «Осасуна» поднялась на восьмую. Показательный момент.

Памплонцы проводят отличный сезон: проиграли всего лишь в 4 из 17 предыдущих матчей чемпионата Испании. Три из этих поражений потерпели во встречах с клубами из топ-4. И есть такое чувство, что команда ещё сдерживалась. Подкрепляет это ощущение сенсационная гостевая победа на предыдущей стадии Кубка Испании над «Атлетиком» из Бильбао (3:2).

Подопечные Эрнесто Вальверде чаще владели мячом, нанесли много ударов. В общем, старались навязать свою игру. Планам «красных» это не помешало. Они превзошли «Атлетик» по показателю xG (2.10). Классно вернулись после того, как соперник сравнял счёт.

Не всегда для «Осасуны» всё так удачно складывается, но важны наличие характера и умение цепляться за результат. Футболисты стараются извлечь максимальную выгоду из создаваемых моментов, и всё получается. Только в 4 из 19 последних встреч в Примере «красные» не смогли забить. Хотя во многих из этих игр создали совсем мало моментов.

«Реал Сосьедад» только расстраивает. Если сравнивать с предыдущими пятью сезонами, команда совершенно никакая. Во многом плохие результаты связаны с серьёзными кадровыми потерями. В матче с «Осасуной» впервые в этом сезоне сыграл бывший полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян. На набор оптимальных кондиций у россиянина наверняка уйдёт куча времени.

Победа в Кубке Испании нужна «Реалу Сосьедад» как глоток воздуха. Однако с такой игрой, отвратительной реализацией и эмоциональной подавленностью из-за неудовлетворительных результатов претендовать на победу в турнире невозможно. Бело-голубые выиграли только 8 из 22 матчей Примеры и четыре раза сыграли вничью. Бо́льшую часть очков набрали во встречах с андердогами.

Можно заключить пари на то, что «Осасуна» как минимум не проиграет. История последних баскских дерби на её стороне. «Красные» выиграли три из четырёх предыдущих очных встреч, хотя три из них проходили в Сан-Себастьяне.

Ставка: «Осасуна» не проиграет за 2.12.