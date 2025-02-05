Экспресс с коэффициентом 10.37: «Арсенал» порадует сенсацией

В Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций готовятся к стадии плей-офф. Пока будни на неделе свободные, можно провести матчи кубковых соревнований. Специально для вас составили экспресс на некоторые интересные события 5 февраля с коэффициентом, который превышает 10.00.

Прогноз на матч «Милан» — «Рома»

В трёх предыдущих турах чемпионата Италии «Милан» без шансов уступил «Ювентусу» (0:2), с большим трудом победил «Парму» (3:2) и сыграл вничью в дерби с «Интером» (1:1). «Нерадзурри» тогда доминировали. Мяч то и дело попадал в каркас ворот и в Мика Меньяна. В этот раз везение оказалось на стороне «россонери», но перспективы так себе.

«Рома» смотрится значительно интереснее. Опытный Клаудио Раньери быстро разобрался что к чему: беспроигрышная серия в чемпионате Италии насчитывает уже семь игр (четыре победы и три ничьих). Плюс в Лиге Европы уверенно победили франкфуртский «Айнтрахт» (2:0). Всё потому, что в фундамент заложена не мотивация, а дисциплина.

Странно, что букмекеры дают такой высокий коэффициент на победу «Ромы». По игре она смотрится лучше, да и атмосфера в раздевалке куда позитивнее, нежели у «Милана». Предлагаем заключить пари на то, что римляне как минимум не проиграют в основное время.

Прогноз на матч «Ньюкасл» — «Арсенал»

Первый матч «Ньюкасл» выиграл со счётом 2:0. Он пребывал на подъёме, чувствовал себя неуязвимым: одержал шесть побед подряд в АПЛ, поднялся на пятую строчку в турнирной таблице. К домашнему матчу с «Борнмутом» подопечные Эдди Хау вообще подходили с лучшим графиком в стране! Однако потерпели поражение с разгромным счётом 0:4. У ведущих футболистов израсходовался запас сил.

«Арсенал» же не знает поражений в чемпионате Англии уже 14 встреч кряду. В матче предыдущего тура разгромил «Манчестер Сити» со счётом 5:1! Гордость Хосепа Гвардиолы была задета. Для «горожан» это унижение. А вот для «канониров», напротив, мощный эмоциональный заряд, платформа для укрепления менталитета и прогресса молодёжи. Два из пяти голов забили футболисты, которым ещё даже 19 нет. Такое вдохновляет.

Можно заключить пари на то, что «Арсенал» выйдет в финал Кубка лиги Англии, за 5.70. Или же проверить просто лобовую победу гостей, коэффициент тоже вполне приличный — 2.23. Отыграть разницу в два мяча — задача повышенной сложности, но для лондонцев после разгромной победы в матче с «Манчестер Сити» стёрта грань невозможного. Ждём сенсацию.

Экспресс на футбол 5 февраля

Ставка 1: «Рома» не проиграет «Милану» в основное время за 1.82.

Ставка 2: «Арсенал» выйдет в финал Кубка лиги Англии за 5.70.

Общий коэффициент: 1.82 х 5.70 = 10.37.