Экспресс на футбол: Карло Анчелотти и Хаби Алонсо подтвердят статус

Пока в еврокубковых соревнованиях готовятся к стадиям плей-офф, на внутренней арене нашлось время для кубковых баталий. Авторы «Чемпионата» подготовили небольшой экспресс на матчи Кубка Испании и Кубка Германии, которые состоятся сегодня, 5 февраля.

Прогноз на матч «Леганес» — «Реал»

В первом круге чемпионата Испании мадридцы победили со счётом 3:0, несмотря на то что встреча проходила в Леганесе. «Сливочные» безоговорочно доминировали и вполне могли забить больше. В некоторых эпизодах подвело завершение. Проблемы с реализацией докучают на протяжении всего сезона. Немало моментов упустил Килиан Мбаппе. Впрочем, он уже встал на путь исправления: достиг планки в 15 голов в Примере.

«Леганес», в свою очередь, не раз радовал сенсациями, но стабильностью не блещет. Нападение некоторых соперников у подопечных Борхи Хименеса получается обезоружить, однако далеко не всех. От «Жироны» пропустили четыре мяча, от «Реала Сосьедад» — три, от «Вильярреала» — пять. Ну и, как мы помним, ещё три получили от мадридского «Реала».

Исходя из этого, берём П2 + ТБ 2.5 мяча. Во-первых, мадридцы будут настроены исправиться за недавнее поражение от «Эспаньола». Немного их взбодрит ротация состава. Во-вторых, «Леганес» давненько не пропускал много. А ресурсов у клуба совсем мало, долго держать планку проблематично.

Прогноз на матч «Байер» — «Кёльн»

Леверкузенский «Байер» совсем распоясался. В хорошем смысле, разумеется. По итогам общего этапа Лиги чемпионов финишировал в топ-8 и напрямую квалифицировался в 1/8 финала. Кроме того, по-прежнему сохраняет шансы защитить титул чемпиона Германии. Отставание от лидирующей в Бундеслиге «Баварии» составляет всего шесть очков. Результаты у леверкузенской команды соответствующие. Из шести последних встреч в разных турнирах проиграна только одна.

Что же может предложить «Кёльн»? Да, пожалуй, ничего, кроме гола. В этом сезоне «Кёльн» — представитель Второй Бундеслиги. С одной стороны, возглавляет турнирную таблицу и метит обратно в главный дивизион. С другой стороны, состав уже не тот. Удивить действующего чемпиона Германии и финалиста Лиги Европы будет трудно.

В предстоящем матче, если не случится никаких форс-мажоров, логично ожидать твёрдой победы хозяев. Вероятно, с разницей в несколько мячей. «Кёльн» может попытаться навязать борьбу, но за «Байер» слишком много переменных в этом уравнении. Так что вряд ли кто-то удивится, когда увидит счёт 4:1 или 3:0 в пользу леверкузенцев. Тем более это было не раз в очных встречах.

Экспресс на Кубок Испании и Кубок Германии 5 февраля

Ставка 1: победа «Реала» и тотал больше 2.5 мяча в матче с «Леганесом» за 2.04.

Ставка 2: «Байер» выиграет у «Кёльна» с форой (-2) за 2.18.

Общий коэффициент: 2.04 х 2.18 = 4.44.