«Валенсия» — «Барселона». Пешая прогулка в полуфинал Кубка Испании

В четверг, 6 февраля, в матче 1/4 финала Кубка Испании встретятся «Валенсия» и «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Месталья» в Валенсии. Стартовый свисток запланирован на 23:30 мск. Главный арбитр — Мигель Анхель Ортис Арьяс.

Коэффициенты на матч Кубка Испании «Валенсия» — «Барселона» 6 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.47, что составляет приблизительно 68% вероятности. Победа «Валенсии» оценивается коэффициентом 7.40 — в районе 12%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.90, что составляет около 20%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Валенсия» — «Барселона» в Кубке Испании получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.55, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.51. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.64.

Прогноз на матч 1/4 финала Кубка Испании «Валенсия» — «Барселона» (06.02.2025)

«Валенсия» добралась до 1/4 финала Кубка Испании только благодаря тому, что турнирная сетка оказала милость. В соперниках не было ни одной команды Примеры и даже никого из топ-18 Сегунды. Повезло так повезло. Впрочем, дальше путь всё равно закрыт.

«Оранжевые» занимают предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Испании. Отставание от идущего на 17-й строчке «Эспаньола» составляет четыре очка. Борьба за выживание — отличный стимул, но, несмотря на его наличие, 26 января «Валенсия» проиграла «Барселоне» со счётом 1:7. Крупно. Без шансов.

Георгий Мамардашвили совершил четыре сейва. Пока выступающий за «Валенсию» на правах аренды голкипер сборной Грузии истекал потом и сгорал от стыда, на другой половине поля спокойствием наслаждался Войцех Щенсны. По воротам польского вратаря было нанесено всего семь ударов, и лишь два из них пришлись в створ. Тотальное доминирование.

Конечно, то было в Барселоне. Однако смена локации ничего не гарантирует «Валенсии». Каталонцы лучше всех в лиге выступают в гостях: проиграли только 2 из 12 выездных матчей Примеры, также было три мирных исхода. За этот период забили 32 гола, пропустили — 15. Как ни странно, дома результативность ниже.

Каталонцы перебороли спад и сократили отставание от лидирующего в Примере «Реала» до четырёх очков. Помогла вернуть уверенность победа в Суперкубке Испании. В полуфинале турнира сине-гранатовые победили «Атлетик» из Бильбао (2:0), в решающем матче разгромили «Реал» (5:2). А на предыдущих стадиях Кубка Испании одолели «Барбастро» (5:1) и «Бетис» (5:1).

Как же много «Барселона» забивает (уже больше 100 голов во всех турнирах), но не всем. В матче последнего тура Ла Лиги каталонцы не без труда обыграли «Хетафе» (1:0). Автором единственного гола стал Роберт Левандовски. Забитый мяч стал для 36-летнего польского нападающего 30-м во всех турнирах в составе каталонцев. Настоящий монстр!

Скорее всего, каталонцы снова победят «Валенсию» крупно. Заключить пари на их победу с форой (-1.5) можно за 2.15. Можно взять фору и больше, однако лучше сыграть понадёжнее. «Валенсия» на днях в Примере одолела «Сельту» (2:1). Важная победа, которая может поднять боевой дух. На воодушевлении хозяева способны создать некоторые проблемы. Но не очень большие.

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1.5) за 2.15.