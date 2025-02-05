«Фиорентина» — «Интер». Спокойнее, чем в прошлый раз

Больше двух голов здесь не увидеть, но главное — обойтись без потерь.

Матч 14-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» — «Интер» должен был состояться ещё в начале декабря прошлого года, однако на 17-й минуте один из футболистов хозяев потерял сознание. Доиграть встречу решили 6 февраля 2025 года. Она возобновится с 17-й минуты в тех же составах и той же игровой ситуации, которая существовала на момент остановки. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Что ждут букмекеры от матча Серии А «Фиорентина» — «Интер» 6 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Интера» после возобновления прерванного матча предлагается с коэффициентом 1.90, что приблизительно равно 52% вероятности. Если выиграет «Фиорентина», сыграет коэффициент 4.60 (чуть больше 21% вероятности). Ничья оценивается в 3.40.

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что за оставшиеся 73 минуты соперники не смогут пробить «верх» по голам. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.67, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.28. Поставить на голы в обе стороны можно за 2.03. Самый вероятный счёт встречи — 1:0 в пользу гостей.

Прогноз на перенесённый матч 14-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» — «Интер» (06.02.2025)

С момента остановки встречи прошло более двух месяцев. Очень многое случилось. «Фиорентина», например, с тех пор провела 12 матчей в разных турнирах, и результаты не всегда радовали. Команда вылетела из Кубка Италии, но напрямую вышла в 1/8 финала Лиги конференций. Кроме того, произошло усиление некоторыми футболистами.

К перенесённой встрече с «Интером» флорентинцы подходят на гребне двух побед подряд — над «Лацио» (2:1) и «Дженоа» (2:1). Шесть очков позволили немного улучшить своё положение в турнирной таблице чемпионата Италии. Коллектив располагается на шестой строчке в трёх очках от зоны Лиги чемпионов. А ведь конкуренты провели на матч больше!

С другой стороны, у «Интера» всё не хуже, чем было на тот момент. Да, в последнем туре итальянской Серии А клуб едва избежал поражения в дерби с «Миланом» (1:1). Пропустил первым, а счёт сравнял лишь на 90+3-й минуте. Но это просто у «россонери» очень хорошо получается настраиваться на дерби в нынешнем сезоне.

До того у «нерадзурри» всё было отлично. Они выиграли 11 из 15 матчей после 1 декабря, дошли до финала Суперкубка Италии и вышли напрямую в 1/8 финала Лиги чемпионов. При этом отличными можно назвать и статистические показатели. Забивали на данном отрезке в среднем 2,3 гола, а пропускали — 0,6. То есть атака работает, оборона поддерживает.

На таком фоне ждать от «Фиорентины» подвигов будет трудно. Да, «Интер», вероятно, немного выхолощен после дерби с «Миланом». Но мотивация победить у него должна быть очень большая, ведь впереди непростой календарь, где будут встречи с прямыми конкурентами по чемпионской гонке. Разбазаривать очки нельзя.

С учётом того, что на домашнем стадионе и после двух побед «Фиорентина» может упереться, ждать уверенной победы от «Интера» мы бы тоже не стали. Но как минимум не проиграть он должен. Вместе с тем много голов не предвидится. «Нерадзурри» по-прежнему хороши в обороне, да и времени у команд будет меньше обычного. Что-то вроде 1:1 или 1:0 здесь может быть.

Ставка: «Интер» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.00.