«Локомотив» — «Динамо» Минск. Лидера КХЛ можно не бояться

Ярославцы в последнее время много пропускают и часто проигрывают.

Регулярный чемпионат в Континентальной хоккейной лиге стремится к развязке, осталось меньше двух месяцев. Лидеры потихоньку готовятся к плей-офф, а середняки бьются за путёвки. В четверг, 6 февраля, на льду «Арены-2000» в Ярославле состоится матч «Локомотив» — «Динамо» Минск. Стартовое вбрасывание запланировано на 19:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча КХЛ «Локомотив» — «Динамо» Минск 6 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу ярославского «Локомотива» в основное время предлагается с коэффициентом 1.84, что приблизительно составляет 54% вероятности. Победа минского «Динамо» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 4.20 — менее 25% вероятности. Если командам понадобится овертайм, сыграет коэффициент 3.70. На серию послематчевых буллитов можно поставить за 6.60.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что хоккей в Ярославле 6 февраля получится результативным. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.88.

Прогноз на матч КХЛ «Локомотив» Ярославль — «Динамо» Минск (06.02.2025)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 февраля 2025, четверг. 19:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Динамо Мн Минск Кто победит в основное время? П1 X П2

Начало февраля ярославский «Локомотив» не сможет записать себе в актив. Сначала он проиграл магнитогорскому «Металлургу» (2:3), а теперь — московскому «Спартаку» (4:5). Всё бы ничего, да только есть целый ряд факторов, которые заставляют если не беспокоиться, то, по крайней мере, задумываться над происходящим.

Во-первых, обе встречи проходили в Ярославле, где местный клуб должен быть королём при его-то положении в сводной таблице КХЛ. Во-вторых, магнитогорцы на тот момент показывали нестабильные результаты, а москвичи вообще приехали после 6:8 от «Северстали».

Третья ниточка, за которую ярославскому болельщику лучше не тянуть, это качество игры в обороне. Железнодорожники по-прежнему имеют с запасом самую надёжную линию защиты в КХЛ. Однако пропустить 19 шайб за пять последних игр — это нехорошая тенденция для лидера не только Западной конференции, но и всей лиги.

Минское «Динамо», в свою очередь, приедет на «Арену-2000» после волевой победы над «Сочи». Минчане до середины второго периода уступали 0:3, однако собрались и в итоге выиграли со счётом 5:3. Да и в целом результаты в последних матчах не такие плохие, как может показаться на первый взгляд. Тем более что команда уверенно в зоне плей-офф.

До победы над сочинцами подопечные Дмитрия Квартальнова на своём льду навязали борьбу омскому «Авангарду» — 4:4 с последующим поражением в серии буллитов. Также разгромили на выезде нижнекамский «Нефтехимик» — 5:1. То есть при всём несовершенстве обороны забивать сами они умеют.

Похоже, в таком случае можно подумать, что матч рискует получиться результативным. Минчане вдохновлены, а ярославцы как-то расслабились. Увидеть здесь счёт в районе 3:2 в чью-то пользу вполне реально. Тем более что в обеих очных встречах в нынешнем сезоне заходила ставка на тотал больше 4.5 шайбы.

Ставка: тотал больше 4.5 шайбы за 1.88.