«ПСЖ» — «Монако». Без Головина никак. Особенно против Кварацхелии

7 февраля состоится матч 21-го тура чемпионата Франции, в котором «ПСЖ» примет «Монако». Встреча пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток запланирован на 23:05 мск. Главный судья — небезызвестный Клеман Тюрпен.

Коэффициенты на матч чемпионата Франции «ПСЖ» — «Монако» 7 февраля 2025 года

Букмекеры считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 1.46, что составляет приблизительно 67% вероятности. Победа «Монако» оценивается коэффициентом 6.40 — в районе 15%. Ничейный исход можно найти в линии за 5.40, что составляет примерно 18%.

В то же время аналитики уверены, что матч «ПСЖ» — «Монако» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.37. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.49.

Прогноз на матч Лиги 1 «ПСЖ» — «Монако» (07.02.2025)

По идее встреча чемпиона и вице-чемпиона должна быть близкой и захватывающей. Но, видимо, не в этот раз. Уже несколько месяцев капитан «Монако» Александр Головин испытывает боли в области голеностопа. После матча предыдущего тура Лиги 1 с «Осером» (4:2) Ади Хюттер заявил, что россиянин больше не может выступать в таком состоянии. Неужели это так важно? Ещё как!

Парижане выиграли три из четырёх последних встреч с монегасками. Две победы результативные — 5:2 и 4:2, а две другие игры закончились со счётом 1:0 и 0:0. Головин принял участие во всех четырёх, но две отыграл на позиции центрального полузащитника, а две другие — на левом фланге. Нетрудно догадаться, какие результаты соответствуют амплуа, на котором выступал россиянин.

Вот подсказка: в близких встречах Головин брал в свои руки контроль над центром поля. Россиянин выигрывал практически всю борьбу, совершал перехваты и грамотно закрывал зоны. У «ПСЖ» попросту не получалось конструировать атаки. Другого футболиста, способного с той же эффективностью нарушить целостность рисунка игры парижан, у Ади Хюттера нет.

Да и в целом дела у монегасков идут, мягко говоря, так себе: выиграли только 5 из 13 предыдущих матчей чемпионата Франции. Несмотря на старания голкиперов, за этот временной отрезок красно-белые пропустили 20 мячей. Многовато. Забили, конечно, 22, но значительная часть голов пришлась на долю нестабильных середняков и аутсайдеров.

Подопечные Луиса Энрике же идут без поражений в Лиге 1 (15 побед и пять ничьих). За этот период забили 54 мяча, пропустили — 19. Также красно-синие на днях вышли в 1/8 финала Кубка Франции, уверенно обыграв «Ле-Ман» (2:0). Провёл первый полный матч за парижан Хвича Кварацхелия. Отыграл «на ноль» Матвей Сафонов. Всё в рабочем порядке.

Возьмём П1 + ТБ 2.5 мяча. Монегаски отстают от «ПСЖ» уже на 13 очков. Есть все предпосылки к тому, что отставание увеличится ещё на три. И с высокой долей вероятности встреча получится результативной. Красно-белым нечем крыть карты парижан.

Ставка: победа «ПСЖ» и тотал больше 2.5 мяча за 1.82.