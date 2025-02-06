Экспресс на главные матчи: «Ливерпуль» камбэчит, «Барселона» на чиле

Сегодня настоящий вечер футбола. Большие клубы из топовых европейских чемпионатов решают свои задачи. Кто-то в Кубке страны, кто-то — в первенстве. Авторы «Чемпионата» составили специальный бесплатный экспресс на главные события 6 февраля. Смотрим!

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»

Во всех официальных турнирах мерсисайдцы потерпели одно-единственное поражение на своём поле, а также два раза сыграли вничью. Арне Слот — чудотворец. В дебютном для нидерландского специалиста сезоне «Ливерпуль» преуспевает во всех турнирах. Всерьёз может замахнуться на квадрупл.

«Тоттенхэм» тем временем занимает нишу в нижней части турнирной таблицы чемпионата Англии — а именно располагается на 14-й строчке. Хорошо хоть из Лиги Европы не вылетел. Повезло, получилось раздобыть путёвку сразу в 1/8 финала турнира. Соперники попались весьма удобные.

«Шпоры» немного укрепили состав трансферами и даже победили на днях в АПЛ «Брентфорд» (2:0). Однако оптимизм быстро развеивается, когда заглядываешь в лазарет. Клуб сильно ослаблен травмами. В Кубке лиги в первую очередь важна глубина состава. У мерсисайдцев она значительно лучше, равно как и всё остальное. Они должны взять реванш и выйти в финал. Предлагаем рассмотреть Ф1(-2).

Прогноз на матч «Валенсия» — «Барселона»

«Валенсия» добралась до 1/4 финала Кубка Испании только благодаря тому, что турнирная сетка оказала милость. В соперниках не было ни одной команды Примеры и даже никого из топ-18 Сегунды. Повезло так повезло. Впрочем, дальше путь всё равно закрыт. «Оранжевые» занимают предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Испании, а недавно получили 1:7 от «Барселоны».

Однако смена локации на домашнюю ничего не гарантирует «Валенсии». «Барселона» переборола спад и сократила отставание от лидирующего в Примере «Реала» до четырёх очков. Помогла вернуть уверенность победа в Суперкубке Испании. В полуфинале турнира сине-гранатовые победили «Атлетик» из Бильбао (2:0), в решающем матче разгромили «Реал» (5:2). А на предыдущих стадиях Кубка Испании одолели «Барбастро» (5:1) и «Бетис» (5:1).

Скорее всего, каталонцы снова победят «Валенсию» крупно. Заключить пари на их победу с форой (-1.5) можно за 2.15. Можно взять фору и больше, однако лучше сыграть понадёжнее. «Валенсия» на днях в Примере одолела «Сельту» (2:1). Важная победа, которая может поднять боевой дух. На воодушевлении хозяева способны создать некоторые проблемы. Но не очень большие.

Прогноз на матч «Фиорентина» — «Интер»

С момента остановки встречи прошло более двух месяцев. Очень многое случилось. «Фиорентина», например, с тех пор провела 12 матчей в разных турнирах, и результаты не всегда радовали. Команда вылетела из Кубка Италии, но напрямую вышла в 1/8 финала Лиги конференций. А к перенесённой встрече с «Интером» подходит на гребне двух побед подряд — над «Лацио» (2:1) и «Дженоа» (2:1).

С другой стороны, у «Интера» всё не хуже, чем было на тот момент. Он выиграл 11 из 15 матчей после 1 декабря, дошёл до финала Суперкубка Италии и вышел напрямую в 1/8 финала Лиги чемпионов. При этом отличными можно назвать и статистические показатели. Забивали миланцы на данном отрезке в среднем 2,3 гола, а пропускали — 0,6. То есть атака работает, оборона поддерживает.

На таком фоне ждать от «Фиорентины» подвигов будет трудно. Да, «Интер», вероятно, немного выхолощен после дерби с «Миланом». Но как минимум не проиграть он должен. Вместе с тем много голов не предвидится. «Нерадзурри» по-прежнему хороши в обороне, да и времени у команд будет меньше обычного. На целых 17 минут, которые успели отыграть до остановки встречи. Что-то вроде 1:1 или 1:0 здесь может быть.

Экспресс на футбол 6 февраля

Ставка 1: победа «Ливерпуля» в матче с «Тоттенхэмом» с форой (-2) за 1.96.

Ставка 2: победа «Барселоны» в матче с «Валенсией» с форой (-1.5) за 2.15.

Ставка 3: «Интер» не проиграет «Фиорентине» и тотал меньше 2.5 мяча за 2.00.

Общий коэффициент: 1.96 х 2.15 х 2.00 = 8.42.