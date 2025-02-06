Второй шанс Стрикленда и возвращение Борщёва. Чего ждать от UFC 312

В ночь с 8 на 9 февраля в Сиднее, Австралия, состоится турнир UFC 312. Главным его событием станет второй поединок между действующим чемпионом Дрикусом дю Плесси и Шоном Стриклендом.

В соглавном бою сразятся Вэйли Чжан и Татьяна Суарес. Увидим мы в октагоне и российского бойца — Вячеслав Борщев встретится с Томом Ноланом.

Где смотреть UFC 312

Посмотреть трансляцию турнира UFC 311 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Предварительный кард стартует в 2:00 мск, бои основного карда начнутся в 6:00.

Полный кард турнира UFC 312

Основной кард

Дрикус дю Плесси — Шон Стрикленд;

Вэйли Чжан — Татьяна Суарес;

Джастин Тафа — Талиссон Тейшейра;

Джимми Крут — Родолфо Беллато;

Джейк Мэттьюс — Франсиско Прадо.

Предварительный кард

Джек Дженкинс — Габриэль Сантос;

Том Нолан — Вячеслав Борщёв;

Ван Цун — Бруна Бразил;

Колби Тикнесс — Александр Топурия;

Жун Чжу — Коди Стил;

Джонатан Микаллеф — Кевин Джуссет;

Киллан Салкилд — Аншул Джубли;

Хюн Сун Пак — Нямжаргал Тумендемберел.

Главный бой: дю Плесси — Стрикленд

Год назад Дрикус забрал титул у Шона и с тех пор успел защитить его, победив Исраэля Адесанью. То был очень непростой бой. Казалось, южноафриканец окончательно измотан, но тут он и подловил Иззи на приём. Вообще, надо сказать, умение бороться до конца и находить нетривиальные ходы — визитная карточка дю Плесси.

Букмекеры считают его фаворитом, предлагая коэффициент 1.50 на его победу и 2.66 — на Стрикленда. На ТБ 3.5 раунда можно поставить за 1.40, а обратный исход доступен за 2.85.

У дю Плесси уже 10 побед подряд, а финишировать досрочно за последние три года он не смог только одного соперника. Им был Шон Стрикленд. Нокаутировать его не получится и в этот раз, а вот измотать и решить исход боя сабмишеном — вполне реалистичный сценарий. Последние бои Стрикленда показывают, что с защитой от тейкдаунов у него довольно большие проблемы.

За прошедший год Шон победил Пауло Косту. Довольно уверенно. Но сейчас ему придётся менять тактику, ведь в первом бою против дю Плесси она не сработала. Сможет ли Стрикленд перестроиться? У него всё в порядке с выносливостью и более разнообразный ударный арсенал, но повторимся: защита от тейкдаунов — слабое место. И если в стойке Стрикленд не сможет добиться преимущества, то в чемпионских раундах может попасться на удочку чемпиона. Да и в стойке южноафриканец вполне может контратаковать. Шону есть над чем подумать.

Соглавный бой: Чжан — Суарес

А вот здесь коэффициенты букмекеров практически равны. Более того, на победу претендентки Суарес дают 1.90, а вот на чемпионку Чжан — 1.94. Вероятность полного боя оценили в 2.30, а досрочное завершение — в 1.58.

Чжан — действительно классная спортсменка, которая идёт на серии из четырёх побед и дважды защитила титул. Но подстроиться под сделавшую невероятный скачок Суарес будет сложно. В своих последних боях китаянка сражалась с ударницами, а теперь ей предстоит встретиться со спортсменкой, которая откровенно лучше всех владеет борьбой в UFC среди женщин.

Самая большая проблема для Татьяны — это травмы, из-за которых она много пропустила. Но когда Суарес выходила в октагон, то справлялась с серьёзными соперницами. И она не так плоха и в стойке! Да, уступает Чжан, однако не так сильно, а борьба должна сделать разницу. Суарес — непобеждённая, получила свой шанс на титул, и что-то подсказывает, что она его реализует. Уж слишком Татьяна сильна в партере.

Борщёв — Нолан

На этот бой коэффициенты также близкие. На Вячеслава дают 1.75, в то время как на его соперника — 2.13. Борщёв не самый успешный боец, его рекорд в UFC 3-3-1, но за его поединками всего интересно наблюдать, это настоящее шоу в октагоне. Он стремится нокаутировать противника, однако забывает о защите, и это сказывается на результатах.

Том Нолан обладает куда меньшим опытом, но амбиции у парня серьёзные. В UFC попал через Претендентскую серию Даны Уайта. В первом бою был отправлен в нокаут через минуту, но затем оформил две победы. Это ударник с неплохой мощью и техникой.

Главное преимущество австралийца перед боем — у него куда лучше защита от тейкдаунов. Так что если Вячеслав не поймает его на мощный панч (что может быть — об обороне Нолан тоже часто забывает), у россиянина могут возникнуть проблемы. На бумаге австралиец выглядит более разносторонним бойцом.