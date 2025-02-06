«Ростов» — «Зенит». Петербуржцам Зимний Кубок нужнее

Февральские сборы продолжаются. В рамках подготовки к возобновлению чемпионата России представители РПЛ проводят товарищеские встречи. В пятницу, 7 февраля, в Абу-Даби (ОАЭ) состоится матч Winline Зимнего Кубка РПЛ «Ростов» — «Зенит». Стартовый свисток запланирован на 15:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча «Ростов» — «Зенит» 7 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение петербургскому клубу. Сделать ставку на победу «Зенита» в основное время предлагается с коэффициентом 1.54, что приблизительно составляет 64% вероятности. Победа «Ростова» по итогам двух таймов оценивается в 5.80, а на ничью можно поставить за 4.40.

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что матч Зимнего Кубка РПЛ получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.18, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.68. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.76. Самый вероятный счёт — 2:0 в пользу «Зенита».

Прогноз на матч Зимнего Кубка РПЛ «Ростов» — «Зенит» (07.02.2025)

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, который до кучи занимает и должность главного тренера сборной России, снова рассказал журналистам о своей эмоциональной усталости. Понятное дело, устанешь тут! Национальная команда давно сидит без официальных соревнований, всё в подвешенном состоянии, а здесь ещё и в клубе начались проблемы.

«Ростов» трудно назвать аутсайдером РПЛ, потому что на зимний перерыв команда ушла на седьмой строчке. Впереди — московские ЦСКА, «Локомотив», «Динамо» и «Спартак», а также «Зенит» с «Краснодаром». Эти конкуренты лучше укомплектованы, богаче и ставят более высокие задачи. Так что нахождение ростовского клуба рядом уже можно расценивать как достижение.

Однако всё даётся титаническими усилиями. И после перерыва лучше не станет. Жёлто-синие после старта Зимнего Кубка РПЛ разучились забивать. Сначала в первом матче турнира с ЦСКА проиграли со счётом 0:1, а затем в товарищеской встрече с «Локомотивом» уступили 0:2. Понятно, что футболисты сейчас под нагрузками, делать выводы рано, но тенденция неприятная.

Кроме того, к защитнику Евгению Чернову и самому дорогому летнему приобретению Родриго Саравии добавляется вероятная потеря Данила Глебова, которого, по слухам, отправляют «Динамо». А это, между прочим, капитан ростовской команды. Понятное дело, что в таком хаосе спокойствие только снится. Перед тренерским штабом стоит серьёзная задача.

«Зенит», в свою очередь, успел обыграть тот же ЦСКА. Правда, по пенальти — 4:1. Основное время завершилось со счётом 2:2. Важно, что отличился Александр Соболев. Прямо сейчас его активно встраивают в командную игру. Нападающий забил также единственный мяч в проигранном товарищеском матче с «Динамо» (1:3), который состоялся в конце января.

И это хорошо для петербуржцев, так как они не сумели вернуть Малкома из Саудовской Аравии и расстались с Клаудиньо. А ведь второй бразилец в первой части сезона был системообразующим футболистом. Теперь Сергею Семаку предстоит подобрать оптимальный состав, потому что пока не так много новичков прибыло в клуб на замену прошлым лидерам.

Впрочем, в любом случае «Зенит» должен быть в предстоящем матче сильнее «Ростова». Футболисты с каждыми днём прибавляют в физике, и петербуржцы смотрятся предпочтительнее. Их победа через тотал больше 1.5 мяча выглядит интересно. 2:0 или 2:1 — подойдёт всё. Кроме того, снова может отличиться Александр Соболев.

Ставка: «Зенит» победит и тотал больше 1.5 мяча за 1.84.