«Динамо» — «Спартак». Когда настрой решает

Подготовка к возобновлению чемпионата России продолжается. В рамках февральских сборов некоторые представители лиги проводят друг с другом товарищеские встречи на специальном турнире. В пятницу, 7 февраля, состоится матч Winline Зимнего Кубка РПЛ «Динамо» Москва — «Спартак». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Что ждут букмекеры от матча Зимнего Кубка РПЛ «Динамо» — «Спартак» 7 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, но небольшое предпочтение отдают красно-белым. Сделать ставку на победу «Спартака» в основное время предлагается с коэффициентом 2.10, что приблизительно составляет 47% вероятности. Победа «Динамо» по итогам двух таймов оценивается в 3.20, в то время как ничью можно найти за 3.90.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.48, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.54. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.46. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1, но допускают 2:1 в пользу красно-белых.

Прогноз на матч Зимнего Кубка РПЛ «Динамо» — «Спартак» (07.02.2025)

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа A Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа A 07 февраля 2025, пятница. 19:30 МСК Динамо М Москва Не начался Спартак М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Московский «Спартак», судя по всему, очень настроен выиграть Зимний Кубок. Тренерский штаб сумел создать внутри коллектива такую атмосферу, что каждый футболист хочет себя проявить, а потому выкладывается по полной. Разумеется, всё это в контексте товарищеских матчей и повышенных нагрузок на тренировках.

Впрочем, по результатам всё видно. Красно-белые в первом матче группового этапа соревнования обыграли «Краснодар» со счётом 3:2, хотя до середины второго тайма вообще уступали — 1:2. При этом совсем недавно не оставили шансов казахстанской «Астане» (4:1). На один пропущенный гол ответили своими четырьмя.

А может, это часть чего-то большего? После прихода нового спортивного директора клуб расстался с Виллианом Жозе, Томашем Таварешем и Шамаром Николсоном. Кроме того, есть уже футболисты «на вход». Например, для конкуренции с Александром Максименко пришёл Илья Помазун. Готовится трансфер Ивана Илича из «Торино».

Похоже, «Спартак» готовится ударно провести вторую часть сезона в чемпионате России. Если серьёзных проблем не возникнет, можно даже будет подумать над чемпионской гонкой, ведь отставание от лидеров составляет всего два очка. Ход перед зимним перерывом был набран солидный, команда много забивала. На сборах этот тренд сохраняется.

Подопечные Деяна Станковича могут устроить голевую перестрелку и с соседями из «Динамо». В первом матче группового этапа Зимнего Кубка РПЛ «Динамо» проиграло «Краснодару» с минимальным счётом, но ведь до того одержало победу над «Зенитом» в товарищеской встрече. Счёт был 3:1, хотя Сергей Семак выставил состав, близкий к основному.

На многое бело-голубым будет трудно рассчитывать, поскольку настрой у соперника серьёзный, несмотря на товарищеский статус игр. Но навязать борьбу и забить гол вполне можно. Последние очные встречи команд получались яркими и результативными. На этот раз должно быть примерно то же самое, хотя шансов на победу у «Спартака» побольше.

Ставка: обе забьют и «Спартак» не проиграет за 2.00.