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Манчестер Юнайтед — Лестер, прогноз на матч Кубка Англии 7 февраля 2025 года, где смотреть, онлайн-трансляция бесплатно, результат

«МЮ» — «Лестер». Аморим и ван Нистелрой бьются в одну стену
Михаил Коробов
«Манчестер Юнайтед» — «Лестер»: прогноз на матч
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Встретились два несчастья. Проблем и невезения — поровну.

7 февраля состоится матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором «Манчестер Юнайтед» примет «Лестер». Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» — «Лестер» 7 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Манчестер Юнайтед» в основное время предлагается с коэффициентом 1.32, что равно 75% вероятности. Победа «Лестера» по итогам 90 минут оценивается коэффициентом 11.0 — в районе 12%. Ничейный исход можно найти в линии за 5.90.

В то же время аналитики уверены, что матч «Манчестер Юнайтед» — «Лестер» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.43. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.72.

Прогноз на матч 1/16 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» — «Лестер» (07.02.2025)

Кубок Англии . 1/16 финала
07 февраля 2025, пятница. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Лестер Сити
Лестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Рубен Аморим не оправдывает надежд. «Манчестер Юнайтед» выиграл только 3 из 10 последних матчей чемпионата Англии и один раз сыграл вничью. У «красных дьяволов» эмоциональный упадок. Они отторгают идеи португальского специалиста, терпят безвольные поражения от кого ни попадя.

Это потеря перед важным матчем
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Может, стоило дать легендарному Руду ван Нистелрою больше времени? Под его руководством «красные дьяволы» провели четыре матча во всех турнирах, где дважды одолели как раз «Лестер» (3:0 и 5:2), а также победили ПАОК (2:0) и сыграли вничью с «Челси» (1:1). Хотя бы видно было, что команда в каждом матче старается.

По злой иронии судьбы теперь легендарный нидерландец возглавляет «лис». И надо отметить, что с ними получается значительно хуже, чем с манкунианцами. «Лестер» проиграл восемь из девяти последних матчей АПЛ. Победил «Тоттенхэм» (2:1), мало чем отличающийся по симптоматике заболевания от «Манчестер Юнайтед». Один из голов «шпорам» забил нестареющий Джейми Варди.

Соперники ослаблены кадровыми потерями, показывают совершенно невнятный футбол и много пропускают. Даже не знаешь, какой лучше вариант выбрать для ставки. Пожалуй, можно проверить голы в обе стороны через тотал больше 2.5 мяча.

Исходим из простой логики: много брака, регулярно совершаются простые ошибки, «привозы». К тому же «Манчестер Юнайтед» потерял до конца сезона Лисандро Мартинеса. Ведущий защитник получил травму на днях, во встрече с «Кристал Пэлас» (0:2). Оборона и так регулярно проваливалась, а без аргентинца будет совсем тяжко.

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Также в пользу результативного исхода и голов с обеих сторон свидетельствуют показатели команд (в 24 матчах АПЛ на двоих отгрузили 53 мяча, а получили — 86) и история очных встреч (только в двух из девяти последних соперники на двоих забили меньше трёх голов). Поверим, что и в этот раз смогут добраться до данной планки.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.95.

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