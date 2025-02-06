«МЮ» — «Лестер». Аморим и ван Нистелрой бьются в одну стену

7 февраля состоится матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором «Манчестер Юнайтед» примет «Лестер». Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» — «Лестер» 7 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Манчестер Юнайтед» в основное время предлагается с коэффициентом 1.32, что равно 75% вероятности. Победа «Лестера» по итогам 90 минут оценивается коэффициентом 11.0 — в районе 12%. Ничейный исход можно найти в линии за 5.90.

В то же время аналитики уверены, что матч «Манчестер Юнайтед» — «Лестер» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.43. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.72.

Прогноз на матч 1/16 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» — «Лестер» (07.02.2025)

Рубен Аморим не оправдывает надежд. «Манчестер Юнайтед» выиграл только 3 из 10 последних матчей чемпионата Англии и один раз сыграл вничью. У «красных дьяволов» эмоциональный упадок. Они отторгают идеи португальского специалиста, терпят безвольные поражения от кого ни попадя.

Может, стоило дать легендарному Руду ван Нистелрою больше времени? Под его руководством «красные дьяволы» провели четыре матча во всех турнирах, где дважды одолели как раз «Лестер» (3:0 и 5:2), а также победили ПАОК (2:0) и сыграли вничью с «Челси» (1:1). Хотя бы видно было, что команда в каждом матче старается.

По злой иронии судьбы теперь легендарный нидерландец возглавляет «лис». И надо отметить, что с ними получается значительно хуже, чем с манкунианцами. «Лестер» проиграл восемь из девяти последних матчей АПЛ. Победил «Тоттенхэм» (2:1), мало чем отличающийся по симптоматике заболевания от «Манчестер Юнайтед». Один из голов «шпорам» забил нестареющий Джейми Варди.

Соперники ослаблены кадровыми потерями, показывают совершенно невнятный футбол и много пропускают. Даже не знаешь, какой лучше вариант выбрать для ставки. Пожалуй, можно проверить голы в обе стороны через тотал больше 2.5 мяча.

Исходим из простой логики: много брака, регулярно совершаются простые ошибки, «привозы». К тому же «Манчестер Юнайтед» потерял до конца сезона Лисандро Мартинеса. Ведущий защитник получил травму на днях, во встрече с «Кристал Пэлас» (0:2). Оборона и так регулярно проваливалась, а без аргентинца будет совсем тяжко.

Также в пользу результативного исхода и голов с обеих сторон свидетельствуют показатели команд (в 24 матчах АПЛ на двоих отгрузили 53 мяча, а получили — 86) и история очных встреч (только в двух из девяти последних соперники на двоих забили меньше трёх голов). Поверим, что и в этот раз смогут добраться до данной планки.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.95.