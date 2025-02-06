«Бавария» — «Вердер». Мюнхенцы запомнят урок

7 февраля состоится матч 21-го тура немецкой Бундеслиги, в котором на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене местная «Бавария» примет «Вердер». Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

Коэффициенты на матч Бундеслиги «Бавария» — «Вердер» 7 февраля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 1.12, что составляет около 88% вероятности. Победа «Вердера» оценивается коэффициентом 19.0 — приблизительно 5%. Ничейный исход можно найти в линии за 13.5, что составляет около 7%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Бавария» — «Вердер» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 4.30, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.22. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.87.

Прогноз на матч чемпионата Германии «Бавария» Мюнхен — «Вердер» Бремен (07.02.2025)

Венсан Компани ведёт мюнхенскую «Баварию» к победе в чемпионате Германии. Отрыв от занимающего второе место «Байера» составляет шесть очков. Немало, но ни в коем случае нельзя расслабляться. Беспроигрышная серия «фармацевтов» в первенстве насчитывает 18 встреч, это очень опасный соперник. Надо всё время держать ухо востро.

Во встрече предыдущего тура Бундеслиги мюнхенцы чуть было не нарвались на сенсационную потерю очков. Кто бы мог подумать, что трудности возникнут с располагающимся на предпоследней строчке «Хольштайном» (4:3)? На ровном месте «красные» нашли себе проблемы. Ничего не предвещало, что будет интрига.

К 60-й минуте мюнхенцы вели со счётом 4:0. Гарри Кейн оформил дубль, всё шло по обыденному сценарию. Затем «привоз» и ещё два пропущенных в концовке. Слишком рано выключились из игры. «Хольштайн» чуть не наказал за пижонство. Компани на послематчевой пресс-конференции заявил, что придётся проанализировать последние 10 минут матча вместе с командой.

«Вердеру» придётся несладко, ведь мюнхенцы нацелены исправиться. Есть все основания полагать, что Компани потребует от подопечных не сбавлять темп на протяжении всех 90 минут. Для многих клубов это сложно, но не для них. Забивают в Бундеслиге в среднем 3,1 гола за встречу. Как правило, доминируют.

«Вердер» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Германии. Стандартный середняк, не славящийся стабильностью. Бременцы победили только в одном из пяти предыдущих матчей чемпионата Германии. Вничью сыграли с «Хайденхаймом» (3:3) и дортмундской «Боруссией» (2:2), уступили «Лейпцигу» (2:4) и «Аугсбургу» (0:2).

Главный недостаток «Вердера» заметен невооружённым глазом. Результативность хорошая (в среднем 1,7 гола за матч), но пропускает клуб чаще. А в Мюнхен бременцы отправляются ещё и без двух ведущих защитников. В игре предыдущего тура Бундеслиги с «Майнцем» (1:0) по красной карточке схлопотали Никлас Штарк и Марко Фридль.

Смело берём П1 + ТБ 4.5 мяча. Мюнхенцы выиграли пять из шести последних очных встреч. Дважды крупно, один раз — разгромно. И всё это при том, что четыре игры проходили в Бремене. Дома над ослабленным важным кадровыми потерями «Вердером» мюнхенцы должны одержать результативную победу.

Ставка: победа «Баварии» и тотал больше 4.5 мяча за 2.40.