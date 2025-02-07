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Динамо — Спартак: прогноз и ставки на матч 7 февраля 2025, экспресс на футбол сегодня, смотреть, трансляция, какой будет счёт

Экспресс на Зимний Кубок РПЛ: «Спартак» мотивирован, а «Зенит» просто сильнее
Алексей Анисимов
Экспресс на матчи Зимнего Кубка РПЛ 7 февраля
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«Динамо» и «Ростов» всего лишь готовятся к возобновлению чемпионата.

Групповая стадия Winline Зимнего Кубка РПЛ подходит к концу. В обеих группах сегодня определятся участники плей-офф. Специально для вас подготовили бесплатный экспресс на матчи товарищеского турнира 7 февраля. Смотрим!

Прогноз на матч «Ростов» — «Зенит»

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа B
07 февраля 2025, пятница. 15:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ростов» трудно назвать аутсайдером РПЛ, потому что на зимний перерыв команда ушла на седьмой строчке. Однако всё даётся титаническими усилиями. И после перерыва лучше вряд ли станет. Жёлто-синие после старта Зимнего Кубка РПЛ разучились забивать. Сначала в первом матче турнира проиграли ЦСКА со счётом 0:1, а затем в товарищеском спарринге уступили 0:2 «Локомотиву».

«Зенит», в свою очередь, успел обыграть тот же ЦСКА. Правда, по пенальти — 4:1. Основное время завершилось со счётом 2:2. Важно, что отличился Александр Соболев. Прямо сейчас его активно встраивают в командную игру. Нападающий также забил единственный мяч в проигранном товарищеском матче с «Динамо» (1:3), который состоялся в конце января.

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«Зенит» должен быть в предстоящем матче сильнее «Ростова». Футболисты с каждыми днём прибавляют в физике, и в данном случае петербуржцы смотрятся предпочтительнее. Их победа через тотал больше 1.5 мяча выглядит интересно. 2:0 или 2:1 — подойдёт всё. Кроме того, снова может отличиться Александр Соболев.

Прогноз на матч «Динамо» — «Спартак»

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа A
07 февраля 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак» очень настроен выиграть Зимний Кубок. Тренерский штаб сумел создать внутри коллектива такую атмосферу, что каждый футболист хочет себя проявить, а потому выкладывается по полной. Красно-белые в первом матче группового этапа соревнования обыграли «Краснодар» со счётом 3:2, хотя до середины второго тайма вообще уступали — 1:2. Плюс совсем недавно не оставили шансов казахстанской «Астане» (4:1) в товарняке.

Подопечные Деяна Станковича могут устроить голевую перестрелку и с соседями из «Динамо». В первом матче группового этапа Зимнего Кубка РПЛ «Динамо» проиграло «Краснодару» с минимальным счётом, но ведь до того одержало победу над «Зенитом» в товарищеской встрече. Счёт был 3:1, хотя Сергей Семак выставил состав, близкий к основному.

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На многое бело-голубым будет трудно рассчитывать, поскольку настрой у соперника серьёзный, несмотря на товарищеский статус игр. Но навязать борьбу и забить гол вполне возможно. Последние очные встречи команд получались яркими и результативными. На этот раз должно быть примерно то же самое, хотя шансов на победу у «Спартака» побольше.

Экспресс на матчи Зимнего Кубка РПЛ 7 февраля

Ставка 1: «Зенит» победит «Ростов» и тотал больше 1.5 мяча за 1.84.

Ставка 2: «Спартак» пропустит и не проиграет «Динамо» за 2.00.

Общий коэффициент: 1.84 х 2.00 = 3.68.

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